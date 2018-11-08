Киевских школьников призвали вдохновляться «воинской доблестью» СС

В киевской гимназии № 315 был проведен урок, посвященный истории дивизии СС «Галичина». Школьников призвали вдохновляться «воинской доблестью» украинских коллаборационистов.

Украинским школьникам посоветовали равняться на пример бойцов дивизии СС «Галичина». Соответствующий урок «воинской доблести» был проведен недавно в киевской гимназии № 315.

Чтобы прочесть детям лекцию о славе эсэсовцев, в школу был приглашен представитель сообщества Ukrainian Military Honor. Данная организация посвятила себя ревизии истории и восхвалению украинских коллаборационистов, служивших в нацистских подразделениях.

Сейчас, по мнению организаторов лекции, история эсэсовцев из «Галичины» освещается недолжным образом, а потому они и решили «исправить» ситуацию.

«Слушателям понравилось. Продолжение следует», - отмечается в сообщении на официальной странице движения в Facebook.

Напомним, что по решению Нюрнбергского трибунала дивизия «Галичина», как и другие воинские подразделения СС, были признаны преступными организациями.