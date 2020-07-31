Киевских школьников обязали перед уроками петь гимн Украины

Вчера Киевсовет принял решение о введении обязательного исполнения гимна Украины школьниками и учителями в учреждениях среднего образования, «за» проголосовали 64 депутата.По словам депутатов, эта инициатива призвана «способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения».«В 20.00 Киевский городской совет поддержал наш свободовский проект решения о начале исполнения государственного гимна Украины в школах города Киева. Это будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения», - заявил на своей странице в социальной сети депутат Киевсовета от «Свободы» Олег Бондарчук.Одним из соавторов и идейных вдохновителей проекта решения выступил националист Тарас Мацюк, председатель общественной организации «Золотые львы Черной сотни».«Это решение не является нашим ноу-хау. Например, подобным образом каждый учебный день начинают ученики в Соединенных Штатах!», - написал еще один «свободовец» Игорь Мирошниченко.Отметим, ранее такой порядок был установлен местными властями во всех школах Николаевской области. Там с 2018 года, согласно распоряжению действующего на тот момент главы областной ОГА Алексея Савченко, каждый учебный день школьников начинается с прослушивания гимна Украины и минуты молчания.