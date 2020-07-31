|
Киевских школьников обязали перед уроками петь гимн Украины
31 июля 2020, 12:05 • 58 • Украина
Вчера Киевсовет принял решение о введении обязательного исполнения гимна Украины школьниками и учителями в учреждениях среднего образования, «за» проголосовали 64 депутата.
По словам депутатов, эта инициатива призвана «способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения».
«В 20.00 Киевский городской совет поддержал наш свободовский проект решения о начале исполнения государственного гимна Украины в школах города Киева. Это будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения», - заявил на своей странице в социальной сети депутат Киевсовета от «Свободы» Олег Бондарчук.
Одним из соавторов и идейных вдохновителей проекта решения выступил националист Тарас Мацюк, председатель общественной организации «Золотые львы Черной сотни».
«Это решение не является нашим ноу-хау. Например, подобным образом каждый учебный день начинают ученики в Соединенных Штатах!», - написал еще один «свободовец» Игорь Мирошниченко.
Отметим, ранее такой порядок был установлен местными властями во всех школах Николаевской области. Там с 2018 года, согласно распоряжению действующего на тот момент главы областной ОГА Алексея Савченко, каждый учебный день школьников начинается с прослушивания гимна Украины и минуты молчания.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
58
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 июля 2020, 13:05
|
28 июля 2020, 23:05
|
25 июля 2020, 00:05
|
26 июля 2020, 10:05
|
31 июля 2020, 06:05
|
25 июля 2020, 07:05
|
24 июля 2020, 19:05