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Киевские радикалы назвали падение нефтяных цен «победой над Россией»
10 марта 2020, 17:35 • 100 • Украина
В Киеве, в парке имени Тараса Шевченко, прошла традиционная акция «солидарности с крымчанами». Полсотни украинцев во главе с бывшим «узником совести» Олегом Сенцовым, осужденным в России за терроризм, пришли, чтобы в очередной раз помечтать о «возвращении Крыма на Украину». О том, зачем именно крымчанам нужно возвращаться в быстро нищающую страну, активисты умолчали, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.
Изначально «крымские солидаризаторы» хотели собраться под памятником Шевченко — в самом центре парка. Но этот план провалился: практически сразу их вытеснили оттуда национал-радикалы из «Свободы» и «Правого сектора»1 (запрещен в РФ). Там в этот час проводили массовые камлании с заунывным зачитыванием стихов Тараса Шевченко и стенаниями по поводу «униженной Украины, которая рвется на свободу». Также здесь помимо «свободовцев» бродили разные диковинные персонажи — какие-то сумасшедшие старушки-поэтессы, казаки с оселедцами и ветераны УПА1 (запрещена в РФ) в новенькой форме. Но всему этому живописному сброду на «солидарность с Крымом» было явно плевать.
Организаторы мероприятия заявили, что выходят на акцию 9 марта, потому что каждый год в день рождения украинского поэта Тараса Шевченко «крымчане демонстрируют свою солидарность и поддержку независимой Украины, рискуя попасть под пресс репрессивной машины». Это часть современной украинской мифологии. Здесь почти все в курсе, что к памятнику Шевченко в Крыму в этот день приходит пяток сумасшедших старушек, и более никто. Также здесь прекрасно знают, что в Крыму идет масштабное строительство новой инфраструктуры, что татарам предоставлены все возможные льготы и квоты и что пенсии и зарплаты бюджетников на полуострове заметно выше, чем на Украине, и так далее.
Но сказать об этом в публичной сфере Киева — грубый моветон. Здесь по традиции делают вид, что в Крыму существует некое «массовое сопротивление российскому режиму». И что в тамошних тюрьмах по-прежнему сидят десятки «узников совести» — хотя на самом деле почти все они давно уже прибыли на Украину в рамках двух межгосударственных обменов. То есть на самом деле «предъявить за Крым» России пришедшим на акцию было практически нечего. Но они все равно очень старались.
Правда, какой именно «протест продолжают» мифические крымчане, осталось неясным.
Спустя полчаса после нахождения на этой «акции поддержки» возникло ощущение, что ты находишься среди каких-то невменяемых.
Откуда девушка Анна наслушалась всей этой чуши, было непонятно. Но телевизионщики охотно кивали и даже что-то уточняли у нее — хотя всем в Киеве известно, что любой гражданин Украины может легко попасть в Крым. По сути, и активисты, и журналисты устраивали здесь что-то вроде инсценировки, в рамках которой девушка Анна сочиняла про «творящиеся в Крыму злодеяния» буквально на ходу. Выглядело все это отвратительно.
Остальные участники акции держали плакаты «Крым — это Украина», «Мы с вами!», а также украинские флаги с надписями «Севастополь», «Ялта» и так далее. Ближе к концу акции слово начали предоставлять всем желающим.
Эти слова толпа поддержала радостным уханьем.
Последний оратор выступил неожиданно для многих.
Толпа «солидаризаторов с Крымом» встретила его слова гробовым молчанием.
Вскоре после этой «минутки откровения» митинг быстро свернулся, а его организаторы вместе с Сенцовым стали обниматься и фотографироваться на память.
Судя по разговорам и обстановке, в этой группке единомышленников можно было четко понять одно: так называемая «поддержка Крыма» на современной Украине — это бизнес, приносящий его участникам неплохие доходы. Речь идет о западных грантах, приглашениях на различные форумы и других видах общественной поддержки в антироссийских странах. Отказываться от всех этих благ в Киеве не будет никто — даже в случае, если в самом Крыму все вдруг станет идеально. Поэтому «акции в поддержку борющегося Крыма» будут продолжаться и дальше.
1 Организация запрещена на территории РФ.
Автор: Полина Цыбулько из Киева специально для ФАН
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