Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Оскорбивший русских депутат вышел из себя, когда узнал о победе Путина на Украин...
"Я даже не берусь спрашивать, зачем это Путину": Небензя прижал Наваль...
Израиль передал Азербайджану "убийц" С-300
Украинский журналист грязно обматерил лидеров Беломайдана
Главная / Политика

Киевские врачи "на грани истощения": Порошенко госпитализирован в Киеве

04 октября 2020, 11:00  •  170 • Политика
Заразившийся коронавирусом экс-президент Украины Пётр Порошенко госпитализирован в Киеве. Об этом сообщила его жена Марина Порошенко. По словам супруги политика и бизнесмена, в целом ситуация в киевских больницах очень тяжёлая - "врачи на грани истощения".
Как сообщила в Facebook супруга Порошенко, сейчас с коронавирусной инфекцией борются её муж и дочь.
"У моего мужа двустороннее воспаление лёгких, он обладает сильной волей и демонстрирует это в борьбе с болезнью. Он чётко соблюдает установленный протокол лечения", - написала она.
При этом женщина отметила, что в киевских больницах ситуация тяжёлая. По её словам, "врачи уже на грани истощения, хоть и стараются".
"Не хватает кроватей для больных коронавирусом, концентраторов кислорода, реанимационного оборудования", - перечислила Марина Порошенко, кстати, по профессии врач-кардиолог.
"Пока деньги тратились на что-либо, кроме медицины, власти полностью потеряли контроль над пандемией", - подытожила она.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



170
Источник
Похожие новости
03 октября 2020, 20:20
Как вести диалог с Россией: Запад снова в тупике из-за неразрешимого "уравнения Путина"
04 октября 2020, 01:50
По России готовят удар из "крупного калибра": Политолог просчитал завуалированную угрозу Мааса
03 октября 2020, 20:20
Витязева: "Навального снесло от ощущения собственной значимости"
04 октября 2020, 02:45
Песков назвал условие для отправки российских миротворцев в Карабах
04 октября 2020, 02:45
Пушков назвал Украину недееспособным государством
04 октября 2020, 00:00
Встречи совершенно бессмысленны: Глава Азербайджана выдвинул ультиматум по Карабаху
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 сентября 2020, 05:15
ВВС США решились на "атаку" "российской занозы во фланге НАТО"
29 сентября 2020, 04:30
Берлин "засекретил" третий запрос России по Навальному
28 сентября 2020, 03:45
Источник "от Зеленского" слил условие по "Минску": Обменять Донбасс на воду для Крыма
29 сентября 2020, 01:45
Человек, отказавшийся от статуса человека, наказывается
30 сентября 2020, 07:05
Армянский депутат назвал единственное, что сдерживает Турцию в Нагорном Карабахе
02 октября 2020, 23:15
"Это был бы крах": Вильнюс не скрывает страха из-за решения Лукашенко сменить порты
01 октября 2020, 20:40
Оскорбивший русских депутат вышел из себя, когда узнал о победе Путина на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.