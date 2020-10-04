Киевские врачи "на грани истощения": Порошенко госпитализирован в Киеве

Как сообщила в Facebook супруга Порошенко, сейчас с коронавирусной инфекцией борются её муж и дочь.

"У моего мужа двустороннее воспаление лёгких, он обладает сильной волей и демонстрирует это в борьбе с болезнью. Он чётко соблюдает установленный протокол лечения", - написала она.

При этом женщина отметила, что в киевских больницах ситуация тяжёлая. По её словам, "врачи уже на грани истощения, хоть и стараются".

"Не хватает кроватей для больных коронавирусом, концентраторов кислорода, реанимационного оборудования", - перечислила Марина Порошенко, кстати, по профессии врач-кардиолог.

"Пока деньги тратились на что-либо, кроме медицины, власти полностью потеряли контроль над пандемией", - подытожила она.