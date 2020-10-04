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Киевские врачи "на грани истощения": Порошенко госпитализирован в Киеве
04 октября 2020, 11:00 • 170 • Политика
Заразившийся коронавирусом экс-президент Украины Пётр Порошенко госпитализирован в Киеве. Об этом сообщила его жена Марина Порошенко. По словам супруги политика и бизнесмена, в целом ситуация в киевских больницах очень тяжёлая - "врачи на грани истощения".
Как сообщила в Facebook супруга Порошенко, сейчас с коронавирусной инфекцией борются её муж и дочь.
"У моего мужа двустороннее воспаление лёгких, он обладает сильной волей и демонстрирует это в борьбе с болезнью. Он чётко соблюдает установленный протокол лечения", - написала она.
При этом женщина отметила, что в киевских больницах ситуация тяжёлая. По её словам, "врачи уже на грани истощения, хоть и стараются".
"Не хватает кроватей для больных коронавирусом, концентраторов кислорода, реанимационного оборудования", - перечислила Марина Порошенко, кстати, по профессии врач-кардиолог.
"Пока деньги тратились на что-либо, кроме медицины, власти полностью потеряли контроль над пандемией", - подытожила она.
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