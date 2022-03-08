Киевские военные хроники. В ожидании штурма • 197 • Украина

Ночью приснилась гроза и ливень. Открыв глаза, услышал долгий гул канонады на окраинах, напоминающий раскаты весеннего грома — это значит, что на подступах к Киеву по-прежнему «жара». Сведения о том, какой там расклад, противоречивые. Согласно одним источникам, Буча уже несколько дней под полным контролем РФ.



Сообщают также, что 6 февраля штурмовые бригады вошли в Ирпень. Другие же ресурсы утверждают, что соотношение сил на северо-западном участке пригорода украинской столицы — 50 на 50, и населённые пункты агломерации Ирпень-Буча-Гостомель переходят из рук в руки. Поскольку в этом стратегическом узле сосредоточены серьёзные резервы ВСУ, в частности сводная группа спецназа под руководством ГУР МО Украины и подготовленные ими местные отряды территориальной обороны, которые оказывают ожесточённое сопротивление.



Кто-то справедливо заметил, что первой на войне убивают правду. Поэтому, самые надёжные источники — это переписка с друзьями, которые в силу разных причин остались в этой горячей точке. Вести от них поступают на мой телефон всё обрывочней и реже: «У нас просто ад. Бомбы падают везде. Полно солдат и гражданских с автоматами», «Дороги на Киев нет. Машины обстреливают. Взорвали мост и ЖД», «Сильные бои под окнами. Мы окружены. Нет физической возможности выехать», «Город равняют с землёй. Снаряд залетел в детскую. Дети целы. Слава Богу», «Связи почти нет. Видно вышку грохнули», «Живы. Держимся»... Сколько ещё держаться, и когда появится возможность выйти из этого ада, не знает никто — переговоры о новом гуманитарном коридоре блокируются украинской стороной.



Киев тем временем живёт в ожидании наступления российских «оккупантов». Каждый день прилетают новости, что штурм начнётся «уже сейчас», и народ начинает привыкать к фейкам. Если в первые дни столица была охвачена паникой, то сейчас первая её волна схлынула, и город приспосабливается к условиям военного времени. Несмотря на браваду властей, и регулярные сообщения о «пэрэмогах» на всех направлениях, люди больше доверяют своей интуиции и «сарафанному радио»:



— Говорят, что русские уже в 15 километрах...



— Как вы думаете, к майским мы их победим?



— Да какое там! Дай Бог, чтобы до осени...



— Слыхали, нам Польша самолёты отправляет?



— Брехня! Ничего Запад нам не даст. Они там сами боятся Путина.



— Да кто его боится? Он уже давно на Алтае сидит в своём бункере. Но скоро мы его оттуда выкурим!



Это из разговоров в очередях. Помимо «политических» новостей, обмениваются советами — сделать запасы воды, свечек и батареек. Кто-то сообщает, что на Южной Борщаговке второй день света нет, а воду «русские могут отравить». Поэтому в доме должны быть большие запасы. Делятся советами, где лучше находиться во время обстрела, и спорят, нужно ли оклеивать скотчем окна — крест накрест, как во время Великой Отечественной войны. Говорят об этом почти спокойно, как о рецепте борща — в каждом теплится надежда, что ужасы Харькова минуют Киев.



Аптеки и магазины работают нестабильно и не везде — «хвосты» очередей появляются в разных местах. Самые длинные — возле аптеки. Их видно издалека, и по мере приближения чувствуется стойкий запах корвалола. Он по-прежнему в дефиците, так же как вата, бинты и прочие бюджетные средства «неотложной помощи». Чтобы отовариться, народ занимает очередь сразу в нескольких местах. Стоят в основном молча, не скандалят, изредка обмениваясь слухами и прогнозами. Выход «на охоту» за продуктами уже превращается в привычный квест: найти, где сегодня что-то дают, и успеть купить до закрытия — всё работает только до 15.00



В маленьких магазинах в основном продают хлеб и остатки «довоенного» ассортимента. Из хлеба только батоны, чёрные кирпичики не сыщешь днём с огнём. Говорят, по причине более сложной рецептуры. Молоко если где-то есть, то длительного хранения, видимо, распродают резерв со складов. В соседний супермаркет завезли яйца, покупают сразу по нескольку лотков. Впрочем, заметно, что аппетиты понемногу умерились — видимо, экономят средства. Банкоматы не работают, наличку снять невозможно. А карточкой на рынке не расплатишься. Частники тоже потихоньку подвозят на продажу свой товар. Сезонные помидоры и огурцы, авокадо и ананасы мёрзнут под мелким мартовским дождиком. Их покупают редко — не до жиру. Берут в основном яблоки, лук, картошку.



Возле одного из закрытых киосков пристроился мужичок. Разложил на газетке свежий улов — две щуки и десятка три крупной плотвы и окуней. Подхожу, интересуюсь:



— Это откуда же такое чудо?



— Утром наловил. Здесь, на Десенке.



— В той стороне сильно громыхало с утра. Не страшно рыбачить?



— Страшно — не страшно, но жить как-то надо...



Пока общаемся, подходит суровый мужик в камуфляже с жёлтой повязкой на рукаве. По говору — галичанин.



— Звідки риба? Бракон’єр?!



Мужичок теряет дар речи. Тербатовец настроен решительно, слава богу, что оружия нет в руках:



— Зараз хлопців покличу! Ми тобі влаштуєм полювання!



Очередь дружно вступается за мужичка: «Ты что? Офонарел?? Война! Какое сейчас браконьерство? Скажи спасибо, что принёс и нам продаёт!» Женщины оттесняют бойца, покупают остатки улова, и перепуганный рыбак торопится ретироваться. Война тестирует людей на человечность. Одни становятся милосердными и праведными, другие — сволочами и предателями.



Выйдя к проспекту Маяковского, замечаю, что там разобрали перекрывавшие его баррикады. Скорее всего, для проезда машин. Их в городе, несмотря на массовый исход населения, остаётся довольно много. Мешки с песком и гравием теперь переместились впритык к частным магазинчикам. То ли их хозяева отстреливаться собираются, то ли просто растащили поближе, чтоб не пропадало «добро».



Возле одной из школ замечаю огромную толпу, по размерам и плотности — то ли митинг, то ли эвакуация. Навскидку — человек пятьсот. Раздают гуманитарную помощь. Спрашиваю у крайних:



— Что дают?



— Сами не знаем, главное чтоб хватило!



Отоваренные выходят с почти счастливыми лицами и огромными пакетами. В них — галеты, крупа, подсолнечное масло, стиральный порошок, макароны и какие-то банки с консервацией. Берут всё подряд — лишним не будет, да и в кои-то веки бесплатное от властей перепало.



Со стороны проспекта внезапно доносится нарастающий грохот — проносится БТР. Толпа встревожено замирает и как по команде поворачивает головы: «Чей??.. Опознавательных знаков не видать... Фух, вроде бы наш! Русских пока нет в городе...»





Ночью приснилась гроза и ливень. Открыв глаза, услышал долгий гул канонады на окраинах, напоминающий раскаты весеннего грома — это значит, что на подступах к Киеву по-прежнему «жара». Сведения о том, какой там расклад, противоречивые. Согласно одним источникам, Буча уже несколько дней под полным контролем РФ.Сообщают также, что 6 февраля штурмовые бригады вошли в Ирпень. Другие же ресурсы утверждают, что соотношение сил на северо-западном участке пригорода украинской столицы — 50 на 50, и населённые пункты агломерации Ирпень-Буча-Гостомель переходят из рук в руки. Поскольку в этом стратегическом узле сосредоточены серьёзные резервы ВСУ, в частности сводная группа спецназа под руководством ГУР МО Украины и подготовленные ими местные отряды территориальной обороны, которые оказывают ожесточённое сопротивление.Кто-то справедливо заметил, что первой на войне убивают правду. Поэтому, самые надёжные источники — это переписка с друзьями, которые в силу разных причин остались в этой горячей точке. Вести от них поступают на мой телефон всё обрывочней и реже: «У нас просто ад. Бомбы падают везде. Полно солдат и гражданских с автоматами», «Дороги на Киев нет. Машины обстреливают. Взорвали мост и ЖД», «Сильные бои под окнами. Мы окружены. Нет физической возможности выехать», «Город равняют с землёй. Снаряд залетел в детскую. Дети целы. Слава Богу», «Связи почти нет. Видно вышку грохнули», «Живы. Держимся»... Сколько ещё держаться, и когда появится возможность выйти из этого ада, не знает никто — переговоры о новом гуманитарном коридоре блокируются украинской стороной.Киев тем временем живёт в ожидании наступления российских «оккупантов». Каждый день прилетают новости, что штурм начнётся «уже сейчас», и народ начинает привыкать к фейкам. Если в первые дни столица была охвачена паникой, то сейчас первая её волна схлынула, и город приспосабливается к условиям военного времени. Несмотря на браваду властей, и регулярные сообщения о «пэрэмогах» на всех направлениях, люди больше доверяют своей интуиции и «сарафанному радио»:— Говорят, что русские уже в 15 километрах...— Как вы думаете, к майским мы их победим?— Да какое там! Дай Бог, чтобы до осени...— Слыхали, нам Польша самолёты отправляет?— Брехня! Ничего Запад нам не даст. Они там сами боятся Путина.— Да кто его боится? Он уже давно на Алтае сидит в своём бункере. Но скоро мы его оттуда выкурим!Это из разговоров в очередях. Помимо «политических» новостей, обмениваются советами — сделать запасы воды, свечек и батареек. Кто-то сообщает, что на Южной Борщаговке второй день света нет, а воду «русские могут отравить». Поэтому в доме должны быть большие запасы. Делятся советами, где лучше находиться во время обстрела, и спорят, нужно ли оклеивать скотчем окна — крест накрест, как во время Великой Отечественной войны. Говорят об этом почти спокойно, как о рецепте борща — в каждом теплится надежда, что ужасы Харькова минуют Киев.Аптеки и магазины работают нестабильно и не везде — «хвосты» очередей появляются в разных местах. Самые длинные — возле аптеки. Их видно издалека, и по мере приближения чувствуется стойкий запах корвалола. Он по-прежнему в дефиците, так же как вата, бинты и прочие бюджетные средства «неотложной помощи». Чтобы отовариться, народ занимает очередь сразу в нескольких местах. Стоят в основном молча, не скандалят, изредка обмениваясь слухами и прогнозами. Выход «на охоту» за продуктами уже превращается в привычный квест: найти, где сегодня что-то дают, и успеть купить до закрытия — всё работает только до 15.00В маленьких магазинах в основном продают хлеб и остатки «довоенного» ассортимента. Из хлеба только батоны, чёрные кирпичики не сыщешь днём с огнём. Говорят, по причине более сложной рецептуры. Молоко если где-то есть, то длительного хранения, видимо, распродают резерв со складов. В соседний супермаркет завезли яйца, покупают сразу по нескольку лотков. Впрочем, заметно, что аппетиты понемногу умерились — видимо, экономят средства. Банкоматы не работают, наличку снять невозможно. А карточкой на рынке не расплатишься. Частники тоже потихоньку подвозят на продажу свой товар. Сезонные помидоры и огурцы, авокадо и ананасы мёрзнут под мелким мартовским дождиком. Их покупают редко — не до жиру. Берут в основном яблоки, лук, картошку.Возле одного из закрытых киосков пристроился мужичок. Разложил на газетке свежий улов — две щуки и десятка три крупной плотвы и окуней. Подхожу, интересуюсь:— Это откуда же такое чудо?— Утром наловил. Здесь, на Десенке.— В той стороне сильно громыхало с утра. Не страшно рыбачить?— Страшно — не страшно, но жить как-то надо...Пока общаемся, подходит суровый мужик в камуфляже с жёлтой повязкой на рукаве. По говору — галичанин.— Звідки риба? Бракон’єр?!Мужичок теряет дар речи. Тербатовец настроен решительно, слава богу, что оружия нет в руках:— Зараз хлопців покличу! Ми тобі влаштуєм полювання!Очередь дружно вступается за мужичка: «Ты что? Офонарел?? Война! Какое сейчас браконьерство? Скажи спасибо, что принёс и нам продаёт!» Женщины оттесняют бойца, покупают остатки улова, и перепуганный рыбак торопится ретироваться. Война тестирует людей на человечность. Одни становятся милосердными и праведными, другие — сволочами и предателями.Выйдя к проспекту Маяковского, замечаю, что там разобрали перекрывавшие его баррикады. Скорее всего, для проезда машин. Их в городе, несмотря на массовый исход населения, остаётся довольно много. Мешки с песком и гравием теперь переместились впритык к частным магазинчикам. То ли их хозяева отстреливаться собираются, то ли просто растащили поближе, чтоб не пропадало «добро».Возле одной из школ замечаю огромную толпу, по размерам и плотности — то ли митинг, то ли эвакуация. Навскидку — человек пятьсот. Раздают гуманитарную помощь. Спрашиваю у крайних:— Что дают?— Сами не знаем, главное чтоб хватило!Отоваренные выходят с почти счастливыми лицами и огромными пакетами. В них — галеты, крупа, подсолнечное масло, стиральный порошок, макароны и какие-то банки с консервацией. Берут всё подряд — лишним не будет, да и в кои-то веки бесплатное от властей перепало.Со стороны проспекта внезапно доносится нарастающий грохот — проносится БТР. Толпа встревожено замирает и как по команде поворачивает головы: «Чей??.. Опознавательных знаков не видать... Фух, вроде бы наш! Русских пока нет в городе...» Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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