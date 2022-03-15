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Киевские военные хроники. Мужчин призывают вернуться в город

15 марта 2022, 20:15  •  143 • Украина

Сегодня ночью Киев содрогнулся от четырёх мощных взрывов. Первыми отреагировали соцсети. По сообщениям из разных районов города первые удары прогремели около 4 утра, и последующие ещё через час.

В связи с обострением ситуации и участившимися обстрелами районов города власти города приняли решение ввести на двое суток беспрерывный комендантский час: с 20.00 15 марта до 07.00 17 марта. Об этом сообщил мэр Кличко в эфире Всеукраинского телемарафона.

«Прошу киевлян не выходить из домов, находиться в укрытиях или других безопасных местах. На время действия комендантского часа передвижение по городу разрешено только по спецпропускам и для перемещения в укрытие».

Кроме того, Кличко призывал всех мужчин, которые выехали из города в другие города, в частности, в Западную Украину, вернуться в столицу для ее обороны:

«Я обращаюсь к тем, кто этого еще не сделал: мужчины, возвращайтесь! Не надо нам сочувствовать из безопасных городов: возвращайтесь, потому что в Киеве много работы. Будем защищать город и свое будущее вместе -- кто-то с оружием руках, кто-то будет помогать возводить укрепления в городе».

Тем временем в столице продолжаются спасательные работы в домах, которые пострадали этой ночью от попадания снарядов. Пострадали жилые дома в трех районах столицы – на Осокорках, в Подольском и Святошинском районах.

В Подольском районе – попадание снаряда в десятиэтажный жилой дом привело к возгоранию с первого по пятый этаж. В районе Осокорков пострадал двухэтажный частный дом, а в Святошинском районе повреждены две многоэтажки. По предварительным данным есть двое погибших, больше тридцати человек эвакуированы. Более полной информации о пострадавших пока нет, но по всей видимости их больше. В связи с высокой температурой в помещениях во время пожаров сотрудники МЧС не могли оперативно попасть в квартиры. Сейчас на местах взрывов продолжают работать пожарные и медики.

Также сегодня ночью была частично повреждена наземная часть станции метро «Лукьяновская». Судя по всему, это последствия взрывной волны со стороны завода имени Артема, по которому был нанесен точечный удар.

Мэрия сообщает, что киевлянам, чьи дома были повреждены вследствие обстрелов, будут предоставлены жилые помещения для временного проживания.

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