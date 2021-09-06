Киевские сумасшедшие готовят покушение на Зеленского

4 сентября в 15:10 на электронный адрес колл-центра Службы безопасности Украины поступило анонимное сообщение с угрозой убийства президента Владимира Зеленского.Об этом сообщает издание Vesti.ua, ссылаясь на источник в Нацполиции Украины.Звонивший представился Георгиевым Владимиром Александровичем и сообщил, что он слышал о намерениях совершить покушение на президента Украины.Когда позвонили из ведомства на телефонный номер, из которого поступил звонок, трубку подняла женщина. Выяснилось, что она работает в Киево-Печерской лавре.По её словам, мужчина попросил её телефон, с которого и совершил вызов на горячую линию СБУ. Объяснить его поступок она не смогла, зато рассказала, что мужчина страдает психическим расстройством, скорее всего бездомный, так как, постоянно находится на Лаврской площади.В настоящее время полиция занята поиском звонившего мужчины.