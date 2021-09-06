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Киевские сумасшедшие готовят покушение на Зеленского

06 сентября 2021, 07:40  •  390 • Украина

4 сентября в 15:10 на электронный адрес колл-центра Службы безопасности Украины поступило анонимное сообщение с угрозой убийства президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает издание Vesti.ua, ссылаясь на источник в Нацполиции Украины.

Звонивший представился Георгиевым Владимиром Александровичем и сообщил, что он слышал о намерениях совершить покушение на президента Украины.

Когда позвонили из ведомства на телефонный номер, из которого поступил звонок, трубку подняла женщина. Выяснилось, что она работает в Киево-Печерской лавре.

По её словам, мужчина попросил её телефон, с которого и совершил вызов на горячую линию СБУ. Объяснить его поступок она не смогла, зато рассказала, что мужчина страдает психическим расстройством, скорее всего бездомный, так как, постоянно находится на Лаврской площади.

В настоящее время полиция занята поиском звонившего мужчины.

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