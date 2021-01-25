Киевские политологи сравнили «берлинского пациента» с Гитлером • 105 • Украина На Украине очень внимательно следили за незаконными митингами в поддержку блогера Алексея Навального, прошедшими в российских городах. Субботняя вакханалия, устроенная беспутной молодежью в Москве и Петербурге, вызвала радостный энтузиазм только у адептов украинской «партии войны». Серьезные местные эксперты уверены — Запад пытается повторить в России успех украинского Евромайдана, но эти попытки обречены на провал. Как заявил киевский публицист и блогер Алексей Романов на брифинге в Киеве, «волна, поднимающаяся в России, — не за Навального и не против [Владимира] Путина, она — за недемократическое будущее страны». «Лично мне Навальный внушает панический ужас — как возможный лидер обезумевших толп, да еще и с нацистским уклоном. Тут даже не надо дожидаться, пока он пойдет на какой-нибудь «русский марш» воспитывать малолетних нацистов. Впрочем, на митингах не воспитывают — на митингах «зажигают». Никто не приходит на митинги задумываться. Поэтому сторонники Навального — или безграмотны, или нечестны с самого начала. Да, сам Навальный учился за границей, да, — он не из колхоза. Но и [Адольф] Гитлер, в принципе, тоже был не из колхоза», — заявил Романов. Украинский блогер выразил свое сочувствие Навальному, получившему 30 суток ареста якобы по «надуманному» поводу. «Тем не менее аресты не являются политической индульгенцией. Большевики тоже сидели на каторге, Дзержинский 10 лет провел в тюрьме. Гитлера тоже посадили — жаль, что не на 15 лет, может быть, тогда не было бы Второй мировой войны. Если многотысячные толпы пойдут за Навальным, то Россию в будущем может ожидать только фашизм. И меня очень пугает эта волна, которая поднялась в минувшие выходные. Потому что она поднялась не только против правящего режима. Эта волна поднялась за недемократическое будущее России, за прошедший коммунизм или за будущий фашизм. Навальный — один из потенциальных лидеров этой возможной погибели», — заключил Романов. Директор Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что главная задача Навального и его адептов — максимально «раскачать лодку» и организовать политическую нестабильность в России. «Навальный преследует сразу несколько целей. Во-первых, в России в этом году выборы в Госдуму 19 сентября. И до этой даты нужно успеть «раскачать» в стране новый либеральный проект. Навальный понимает, что путь, которым он этого достигнет, неважен. Либо на свободе, либо как жертва режима, он все равно будет влиять на раскачку проекта, — указал Бортник. — Возвращение Навального в РФ — это попытка перехватить контроль, возглавить российскую оппозицию. У российской оппозиции много лидеров, но харизматиков среди них нет. Если бы Навальный оставался за границей, то он был бы просто одним из многих». По мнению Бортника, возвращение Навального можно расценивать как попытку помешать любой попытке «перезагрузки» между Россией и Западом. «Россия видит, что сегодня к власти в США пришло новое руководство, идет смена лидеров в Германии. В этих условиях Москва попытается «перезагрузить» хотя бы часть отношений с Западом, хотя бы в тех сферах, где это выгодно обеим сторонам. Но возвращение Навального создает новый кризис между РФ и Западом, и в этом заинтересованы «ястребы» в западных политических элитах», — указал политолог. Чиновники Евросоюза и советники президента США Джо Байдена уже заявили о возможных новых санкциях против России, если Навальный не будет освобожден, напомнил он. «Но Запад может задействовать только механизм политических договоренностей с Москвой, других эффективных механизмов у них нет, и международные инстанции здесь бессильны. Мне кажется, что в интересах Запада — вовсе не освобождение Навального, а создание политического кризиса в РФ с использованием «инструмента Навальный». Этакий «прощальный поцелуй» от уходящего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, — предположил аналитик. — Да, либеральные СМИ пишут о нем как о «герое». Такой статус позволяет ему возглавить оппозицию в РФ, ведь ему позарез нужно сделать из себя человека, который якобы «поборол систему». По мнению Бортника, если бы Навального не задержали сразу в аэропорт после прилета, то это был бы худший вариант для Москвы — он бы показал слабость действующей власти. «В другом варианте — Запад наверняка попытается сделать из него «мученика», о котором вся оппозиция говорит хорошо. Ситуация с Навальным очень похожа на прецедент на Украине с Юлией Тимошенко, пока она сидела в тюрьме при [Викторе] Януковиче — вся оппозиция была за нее. То есть Навальный сейчас — та фигура, вокруг которой собрались противники власти, — отметил Руслан Бортник. — Думаю, в итоге Навальный будет надолго изолирован, а Москва тщательно проанализирует и «профильтрует» все составные части протестной активности в поддержку Навального, а также реакцию Запада. Исходя из этого и будет приниматься решение о судьбе Навального. В ближайшее время он по-прежнему будет в тюрьме, а Россия будет пытаться не реагировать на протесты в надежде, что это дело само собой утратит актуальность». Политик и телеведущий Андрей Головачев выразил уверенность, что никакого восстания Навальному организовать не удастся, потому что в России нет ни одного из четырех необходимых факторов успеха революции. «Восстание Навального, которое он всячески пытается организовать, с треском провалится. По тем же самым причинам, по каким провалились все акции протеста в Белоруссии. Только будет еще хуже, — заявил Головачев. — Для того, чтобы восстание было успешным, необходимы четыре предпосылки. Во-первых — это наличие раскола элит. Его в России нет и в помине, как не было раскола элит в Белоруссии. Владимир Путин и [Александр] Лукашенко жестко контролируют свой правящий класс, раздавая ему льготы и привилегии. А на Украине оба Майдана были следствием внутриэлитного раскола». Вторым условием для успешного переворота аналитик назвал наличие у оппозиции некой «духоподъемной идеи». Наконец, четвертым условием для госпереворота Андрей Головачев назвал наличие финансового и экономического кризисов в государстве. «Но в России нет кризиса — ни финансового, ни экономического, ни политического. Поэтому никаких шансов на успешное восстание у Навального нет. В лучшем случае — еще пару раз побуянят тинэйджеры и побухтит трусливая интеллигенция. А если кто-то в РФ попытается организовать серьезные провокации против власти, то все закончится массовыми «посадками» и бегством лидеров восстания на Запад. После чего правящий режим начнет «закручивать гайки» по-серьезному. Нынешнюю власть в России невозможно свалить по технологии «цветной революции». Ну, а после того, что натворили демократы в США, Запад даже не имеет морального права требовать соблюдения прав человека и демократических норм в других странах», — заключил Головачев. Автор: Василий Таран из Киева специально для ФАН Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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