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Киевские нацисты устроили показательную расправу над «сепаратистом»

25 сентября 2020, 05:10  •  187 • Украина

Украинские радикалы в Киеве устроили публичную расправу над местным жителем, который в ходе личной переписки назвал воюющих в Донбассе АТОшников убийцами.

Соответствующую видеозапись опубликовали в Telegram-канале «Общество войны с Россией».

В сюжете видно, как киевлянин Эдуард Евтушенко в ходе переписки с женой одного из погибших карателей крайне нелестно отзывался об украинской армии и заявлял, что все погибшие в Донбассе каратели заслужили свою участь.

«Ваш муж убийца, он убивал моих родителей. Люба, он заслужил это… Всех буду осуждать, кто ради денег и наживы шёл в АТО убивать людей… И не делайте мне нервы, правосеки-гомосеки», – писал блогер.

По-видимому, вдова пожаловалась националистам, потому что радикалы отыскали киевлянина и устроили над ним публичную расправу, запись которой выложили в Интернет. Они поставили Эдуарда Евтушенко на колени, начали угрожать ему и избивать.


«Ты что, домой живым не хочешь вернуться?! Донбасс тебе устроить, сука бл*ть?» – угрожали радикалы.

«Человеком надо быть. За него мне не стыдно, а за вас вашим детям будет стыдно. При мужиках вы молчите, а как женщине писать – так х*рой. Так кто х*рой?» – злорадствовала вдова.

После чего националисты сообщили, что добились у начальства Эдуарда Евтушенко его увольнения из СТО.

«Результат – извинения на коленях перед вдовой, увольнение и еще кое-что, о чём мы здесь не напишем. Ватник, знай – сиди тихо в своей норе и не высовывайся, в противном случае, мы придем и к тебе», – пригрозили радикалы в соцсети.

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