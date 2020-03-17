Киевские националисты отметили присоединение Крыма к России жалобами на дискриминацию

Перед посольством России в Киеве прошла акция, посвященная шестой годовщине присоединения Крыма к РФ. Ее провели активисты «Всеукраинского объединения добровольцев АТО», при полном попустительстве полиции. В этот же день российский МИД направил украинским дипломатам ноту протеста из-за невыполнения Киевом обязательств по защите диппредставительств. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.

В Киеве устанавливается тотальный карантин в связи с эпидемией коронавируса: закрываются магазины, кафе и торговые центры, отменяются десятки массовых мероприятий и т. д. Но националистам, ветеранам АТО и прочим, судя по всему, плевать на общественные правила поведения — несмотря ни на что, они вышли на акцию перед посольством РФ. Главной их целью было напомнить: «Крым — это Украина!» Притом что многие рядовые украинцы и даже наиболее разумные политики практически смирились с тем, что в состав страны полуостров не вернется никогда.

Активисты «Всеукраинского объединения добровольцев АТО», видимо, очень хотели устроить массовую акцию. Но не смогли этого сделать, и она получилась до обидного малочисленной. В ее ходе они немного покричали антироссийские лозунги в мегафон (который периодически истошно хрипел), а также подержали в руках небольшие плакаты. На каждом из них был изображен некий доброволец в маске на фоне украинского флага, все это было снабжено подписью «Крим — це Украина!». Активисты «Всеукраинского объединения добровольцев АТО», видимо, очень хотели устроить массовую акцию. Но не смогли этого сделать, и она получилась до обидного малочисленной. В ее ходе они немного покричали антироссийские лозунги в мегафон (который периодически истошно хрипел), а также подержали в руках небольшие плакаты. На каждом из них был изображен некий доброволец в маске на фоне украинского флага, все это было снабжено подписью «Крим — це Украина!».

Эскендер Бариев ответил, что «россияне не учли мнение нашего народа в ходе референдума в 2014-м». Даже журналистам было понятно, что все эти требования — пустое сотрясание воздуха и ни одно из них Россия и не подумает выполнять. Более того, эти требования, скорее всего, даже не были слышны в посольстве. В какой-то момент коллеги осторожно поинтересовались у организаторов акции: в чем именно состоит дискриминация крымских татар? На это глава базирующегося в Киеве «Крымско-татарского ресурсного центра»ответил, что «россияне не учли мнение нашего народа в ходе референдума в 2014-м».

«Я могу дать вам честное слово, что ни один представитель крымских татар не пришел 16 марта 2014 года на участки для голосования в Крыму. Все, что говорится по этому поводу в российских СМИ, — это неправда, полный фейк», — соврал он.

Бариеву было не привыкать обманывать доверчивых украинских коллег. Ведь тот факт, что в референдуме за воссоединение с РФ приняли участие десятки тысяч крымских татар, зафиксирован и на видео, и в бюллетенях для голосования. Но крымским татарам из Киева все эти факты неинтересны. А тех соотечественников, кто в 2014-м пришел и проголосовал за воссоединение с РФ, они считают «нетатарами». Впрочем, такая извращенная логика свойственна на Украине не только этой нации.

Корреспондент ФАН сразу вспомнил, как за пару дней до этого силовики с той же безучастностью взирали на радикалов, пришедших маршем к посольству РФ, метавших в здание петарды и стрелявших из ракетницы по его крыше. Напомним, поздним вечером 14 марта местные нацисты провели митинг возле здания посольства РФ, они протестовали против новых договоренностей в Минске, подписанных главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Националисты орали: «Украина сдает позиции и идет на поводу у России!»

В связи с этими атаками МИД РФ направил ноту протеста в украинское дипведомство.

«Киевские власти продолжают игнорировать обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и не желают пресекать агрессивные выходки националистов против посольства РФ. Мы требуем предпринять меры, чтобы исключить действия, нарушающие работу нашего представительства, — заявили российские дипломаты. — Призываем киевские власти установить и привлечь к ответственности лиц, причастных к противоправной акции, а также остановить накал русофобии в обществе и обуздать разгул неонацистов, которые диктуют власти ультимативные условия и претендуют на роль хозяев страны».

Эту позицию на Украине поддержала партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». В ней заявили, что «в ходе нападения на посольство РФ фашиствующие молодчики из «Нацкорпуса», «Азова», «Черного корпуса» «на камеры играли мускулами, демонстрируя всему миру, кто на самом деле управляет страной».

По мнению лидеров ОПЗЖ, украинская власть, годами заигрывающая с ультрапатриотами, окончательно утратила монополию на применение силы. И весь мир увидел, что сегодня на Украине повестку дня формируют не власть и не миллионы украинцев, проголосовавших на выборах за мир, а неонацисты и ультрапатриоты из боевых отрядов «партии войны».

«Очередная акция неонацистов — следствие политики их безнаказанности, которую проводит власть. За последние дни случилось несколько резонансных событий с участием радикалов: срыв заседания комитета Верховной рады во Львове, где нападению подверглась депутат ОПЗЖ Наталья Королевская. Нападение на советника главы СНБО Сергея Сивохо, попытки сорвать конференцию «Оппозиционной платформы — За жизнь» в Одессе, а теперь — атака на российское посольство. Власть, идущая на поводу у радикалов, не просто жалкое зрелище. Это приговор для страны. О каком мире, о какой реинтеграции Донбасса может идти речь, если власть, избранная большинством, идет на поводу у меньшинства?» — горько вопрошают в ОПЗЖ.

В партии Виктора Медведчука заявили: беснование «патриотов», привыкших зарабатывать на войне, показало, что украинские власти недоговороспособны, а сама Украина так же далека от цивилизованного общества, как далеки заявления президента Владимира Зеленского о «приверженности миру и Минским соглашениям».