Как все начиналось… В субботу, 19 февраля, украинские националисты начали обстреливать территорию России – Ростовскую область. Спустя два дня российский погранпункт был уничтожен снарядом, прилетевшим со стороны Незалежной. В Москве оценили беспредел, устроенный киевским режимом, вот уже восемь лет пытающимся уничтожить русскоязычное население народных республик Донбасса и обнаглевшего до такой степени, что даже не побоялся начать обстрел приграничных областей России.Руководство нашей страны дало жесткий ответ на угрозы национальной безопасности РФ. Владимир Путин объявил о начале миротворческой спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. Прошло пять дней. Какие цели достигнуты?Основная – свержение террористического киевского режима, готовившего планы нападения на Россию при поддержке западных кураторов/партнеров/спонсоров.Тем временем в России люди сопереживают жителям Донбасса, ранее эвакуированным в связи с наступлением ВСУ на Луганскую и Донецкую народные республики.Петербургский предприниматель Евгений Пригожин внес свой вклад в оказание помощи и поддержки этим людям, когда приобрел в Ленинградской области пять жилых домов для заселения беженцев, сбежавших от укронацистов в РФ. В письме на имя секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака бизнесмен сообщил о готовности оказать содействие в этом вопросе, передав объекты нуждающимся многодетным семьям.Помимо этого, во всех российских регионах люди собирают гуманитарную помощь для отправки в те субъекты РФ, где приютили беженцев. Это важно – не оставаться в стороне, поддерживать и помогать друг другу. Красная черта была пройдена. Теперь Россия принудит Киев к миру, защитив жизнь и достоинство своих граждан, а также устранив любые угрозы со стороны неонацистского режима Незалежной.Напоследок хотелось бы отметить, что решительность Москвы в деле защиты своей страны, а также обеспечение безопасности населения России правильно восприняли на Западе. Если прежде НАТО во главе с Америкой игнорировали опасения Кремля, приближая свои силы и технику к российским границам, то сейчас все точки уже расставлены. Международное сообщество в полной мере осознало готовность России ответить на любые угрозы, поэтому пора переходить к переговорам, а не размахивать кулачками, как это делает Зеленский. Нам нужен мир на Украине, а не разгул нацистов с мечтами о терактах на русской земле.