Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Впервые за десятилетия: В ООН приняли историческое решение по Украине
Путин дал Западу шанс: Делягин менее чем за 2 минуты объяснил реальную обстановк...
"Киев сожгут. Буквально": Запашный по-простому объяснил трусость Зелен...
России готовили биоистребление? Вскрыты факты об американских лабораториях в Кие...
Главная / Украина

Киевские нацики льют слезки, пока Россия нейтрализует угрозы своей нацбезопасности

01 марта 2022, 15:00  •  212 • Украина


Как все начиналось… В субботу, 19 февраля, украинские националисты начали обстреливать территорию России – Ростовскую область. Спустя два дня российский погранпункт был уничтожен снарядом, прилетевшим со стороны Незалежной. В Москве оценили беспредел, устроенный киевским режимом, вот уже восемь лет пытающимся уничтожить русскоязычное население народных республик Донбасса и обнаглевшего до такой степени, что даже не побоялся начать обстрел приграничных областей России.

Руководство нашей страны дало жесткий ответ на угрозы национальной безопасности РФ. Владимир Путин объявил о начале миротворческой спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. Прошло пять дней. Какие цели достигнуты?



Основная – свержение террористического киевского режима, готовившего планы нападения на Россию при поддержке западных кураторов/партнеров/спонсоров.

Тем временем в России люди сопереживают жителям Донбасса, ранее эвакуированным в связи с наступлением ВСУ на Луганскую и Донецкую народные республики.

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин внес свой вклад в оказание помощи и поддержки этим людям, когда приобрел в Ленинградской области пять жилых домов для заселения беженцев, сбежавших от укронацистов в РФ. В письме на имя секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака бизнесмен сообщил о готовности оказать содействие в этом вопросе, передав объекты нуждающимся многодетным семьям.

Помимо этого, во всех российских регионах люди собирают гуманитарную помощь для отправки в те субъекты РФ, где приютили беженцев. Это важно – не оставаться в стороне, поддерживать и помогать друг другу. Красная черта была пройдена. Теперь Россия принудит Киев к миру, защитив жизнь и достоинство своих граждан, а также устранив любые угрозы со стороны неонацистского режима Незалежной.

Напоследок хотелось бы отметить, что решительность Москвы в деле защиты своей страны, а также обеспечение безопасности населения России правильно восприняли на Западе. Если прежде НАТО во главе с Америкой игнорировали опасения Кремля, приближая свои силы и технику к российским границам, то сейчас все точки уже расставлены. Международное сообщество в полной мере осознало готовность России ответить на любые угрозы, поэтому пора переходить к переговорам, а не размахивать кулачками, как это делает Зеленский. Нам нужен мир на Украине, а не разгул нацистов с мечтами о терактах на русской земле.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


212
Похожие новости
01 марта 2022, 03:20
В ряде районов Харькова идёт зачистка
28 февраля 2022, 19:45
Бои в Харькове, авиация ВКС России уничтожает объекты ВСУ
01 марта 2022, 03:20
У Зеленского поехала крыша! Обезьян с гранатами будет еще больше
01 марта 2022, 10:55
Чего ради Владимир Зеленский вчера объявил о приёме страны в Евросоюз
01 марта 2022, 12:40
Почему Арестович продолжает гарцевать на белом коне?
01 марта 2022, 12:40
Главное о ситуации на Украине: Киев недоволен переговорами, Mastercard отключает банки РФ, в России не покажут «Бэтмена»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 февраля 2022, 13:45
Украинский политолог о взятии Мелитополя: "Всё было нормально, но произошла провокация"
23 февраля 2022, 02:50
Запад решил наказать Россию, а сделал подарок. Прилепин посмеялся: "Всё. Удар в спину"
26 февраля 2022, 01:25
Зеленский нашёл "альтернативу" прямым переговорам с Россией
28 февраля 2022, 02:40
Впервые за десятилетия: В ООН приняли историческое решение по Украине
28 февраля 2022, 08:30
"Этого вам не показывают по телевизору": Нардеп разоблачил Зеленского
26 февраля 2022, 03:10
Бои в Николаеве: штурмуют позиции ВСУ, украинцы пытаются удержать город с помощью десантников
26 февраля 2022, 16:35
России готовили биоистребление? Вскрыты факты об американских лабораториях в Киеве и Одессе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.