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Киевские князья были предками Байдена? Вассерман просчитал варианты

29 января 2021, 00:00  •  61 • Политика
Украинские СМИ утверждают, что киевские князья были предками Байдена - нового президента США. Приводится даже подробная генеалогия и выглядящие убедительными доказательства, правда, с одной оговоркой. Эрудит и политолог Анатолий Вассерман просчитал варианты.
Издание "Украинская правда" опубликовало результаты исследования Тима Доулинга, которые он разместил на "авторитетном генеалогическом французском портале". Из публикации следует, что киевские князья были предками Джо Байдена.
Доулинг заявил, что прямой предок Байдена по мужской линии обитал в Англии в конце XIV - начале XV века. Это был барон Саймон де Фельбригг. А его супругой была известная в те времена Малгожата Тешинская.
Дальше в статье говорится о происхождении Тешинской от польского аристократа Пшемышлава I, чьими предками были внучка короля Руси Юрия I, Великий князя Киевский Мстислав I и дочь ещё одного Мстислава, который сам был старшим сыном Владимира Мономаха.
В генеалогическом древе Джо Байдена оказалось достаточно много польских князей и властителей Польши: Мешко IV Кривоногий, Болеслав III Кривоустый и другие. Впрочем, есть одно "но": вся эта теория о Байдене как потомке Рюриковичей верна, если Тим Доулинг правильно установил факт родства президента США с бароном Фельбриггом и его славянской супругой.
Анатолий Вассерман просчитал варианты.
"Я думаю, что это спекуляция, потому что на самом деле у каждого из нас есть очень разнообразные корни", - отметил он в интервью порталу "Слово и дело".
Количество предков возрастает в прогрессии, поэтому к тридцатому поколению их уже миллиард. В те времена население Земли было меньше, чем это число, пояснил Вассерман. Другими словами, абсолютно каждый человек состоит в крайне дальнем, но всё же родстве с любым другим человеком, в том числе и оставившим след в истории.
По мнению политолога, учитывать далёких-предалёких предков нет никакого смысла.

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