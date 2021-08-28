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Киевские эксперты подвели итоги "Крымской платформы". Народ ударился в фольклор: "Хотите анекдот?"

28 августа 2021, 09:10  •  85 • Политика
В начале недели в Киеве прошёл первый, инаугурационный, саммит "Крымской платформы". Киевские эксперты подвели его итоги. Народ их послушал, почитал и ударился в фольклор. "Хотите самый короткий украинский анекдот?" – спросил один из пользователей соцсетей и согласия дожидаться не стал.
В студии радио "Крым.Реалии"* эксперты подвели итоги саммита. В текстовом варианте беседа была опубликована на сайте этого СМИ. В статье упоминается речь президента Украины Владимира Зеленского. По окончании первого дня саммита он заявил о создании "мощной международной коалиции", которая будет работать над "освобождением Крыма".
"Впервые на международном уровне Россия признана государством-оккупантом", - произнёс Зеленский.
Обозреватель "Европейской правды" Наталья Ищенко в реакции представителей России на саммит увидела угрозы. По её мнению, Москва выберет для себя главным вектором борьбу с утверждением Зеленского о том, что "вопрос Крыма не закрыт" и начнёт доказывать обратное. В России создадут альтернативу "Крымской платформе", поделилась фантазией журналист.
Глава Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев сформулировал идею саммита – вызывать дискуссию. Другими словами, он открыто заявил, что Киев собиралось международное сообщество чтобы просто поговорить. Бариев добавил, что "ожидал большего" и "нам нужно поработать активнее". По его мнению, ставку стоит делать всё же на "дипломатический способ возвращения Крыма".
Ссылка на публикацию была размещена данным СМИ в Facebook. Пользователи оставили десятки комментариев. С планами по поводу Крыма, высказанными украинскими экспертами, согласны далеко не все.
"Россия смеётся над каждым утверждением капитана КВН", - написал Павел Стрельцов, вспомнив о бывшем роде деятельности нынешнего президента Украины.
"Хотите самый короткий украинский анекдот? "Зеленский произнёс", - пошутил Alexander Petrovich.
"Как говорится, не буди лихо, пока оно тихо", - вспомнил поговорку Володимир Володимрович.
Этот пользователь высказал уверенность, что у России скоро не будет не только Крыма, но и территории Кёнигсберга. В качестве доказательства он даже опубликовал ссылку на сайт с откровенно жёлтыми статьями.
"Надежды юношей питают", - парировал Володимир Володимирович.
"По-моему пора братьям дрова на зиму рубить, а не плеваться через забор", - дал украинцам совет Игорь Иванкин.
"Пусть войну закроет на Донбассе!" – напомнил Ricco Korsevich об одном из предвыборных обещаний Зеленского.
"Крымская платформа" – это "Квартал 95" с новыми героями. Исчезнет вникуда", - вернулся к тебе юмора Aleksandrs Ivanuks.
* "Крым. Реалии" - включён в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента в России.

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