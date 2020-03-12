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Киевская власть получила хорошую оплеуху от неонацистов – эксперт

12 марта 2020, 21:35  •  20 • Украина
Действия украинских неонацистов из организации под названием «национальная платформа примирения» заставляют серьезно усомниться в способностях киевского руководства держать под контролем политическую ситуацию внутри страны. Речь идет о срывы примирения с Донбассом и избиении Сергея Сивохо, занимающего пост советника секретаря Совбеза Украины.



Об этом рассказал глава Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Он убежден, что происходящее в столице Незалежной выглядит диковато на фоне минских договорённостей, которые открыли весьма оптимистичные пути для урегулирования конфликта.

[media=https://www.youtube.com/watch?v=AF5xEklx3iw]


Денисов считает, что сегодня нет стопроцентной уверенности в том, что власти Украины держат под контролем ситуацию внутри страны, о чем свидетельствует избиение Сивохо. Он убежден, что данные инициативы были инициированы именно Офисом президента и самим Владимиром Зеленским.

Неконтролируемые неонацистские батальон – оплеуха всей украинской власти, отмечает Денисов.

Эксперт уверен, бесполезно вести с Киевом какие-либо переговоры до тех пор, пока он не возьмет ситуацию под полный контроль.

«Хотелось бы, чтобы наши украинские партнёры очень эффективно разобрались с ситуацией внутри страны, после чего можно было бы говорить о вполне конкретных договорённостях по урегулированию конфликта.

Потому что остаётся очень большая проблема, связанная с тем, что любые договорённости, достигнутые в Минске, в итоге не будут реализованы из-за неонацистов, которым позволительно делать в Киеве всё, что угодно», - резюмировал Денисов.

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