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Киевская власть оправдала марш в честь дивизии СС «Галичина» в столице Украины

02 мая 2021, 00:55  •  71 • Украина

Марш в честь дивизии СС «Галичина», который в среду, 28 апреля, прошёл в столице Украины, власти Киева преступлением не считают. И, по их заверениям, не могут давать разрешения, согласовывать или запрещать проведение мирных акций и собраний, которые гарантированы Конституцией Украины.

Об этом говорится в заявлении Киевской городской государственной администрации (КГГА). Мол, мероприятие, состоявшееся 28 апреля, было заявлено не как акция ко дню создания дивизии СС «Галичина», а как патриотический марш вышиванок. «А те, кто заявляет о том, что город якобы должен был запретить марш — или некомпетентны и не знают Конституции и законов Украины, или сознательно манипулируют. Поскольку должны знать, что город не имеет таких полномочий и механизмов», — подчеркнули в КГГА.

Тем не менее, власти украинской столицы утверждают, что правоохранительные органы расследуют и могут привлечь к ответственности граждан, нарушающих закон. «Пропаганде тоталитарных режимов не может быть никакого оправдания, даже если кто-то пытается прикрыться вышиванками», — добавили в КГГА. Хотя на самом деле по закону у органов власти было право подать в суд иск о запрете проведения подобного мероприятия. И не только потому, что участники марша открыто пропагандировали дивизию СС «Галичина». Этот марш — прямое нарушение режима красной карантинной зоны, в которой на тот момент находился Киев.

При этом во время марша был составлен всего один протокол на мужчину, который демонстрировал фашистское приветствие. Это был представитель партии «Свобода», один из братьев Кошовенко (они близнецы). Оказывается, «зигование» на Украине считается всего лишь мелким хулиганством.


Многие киевляне о мероприятии вообще не слышали. Некоторые признались, что не в курсе, что такое СС «Галичина». Другие предположили, что проведение подобных маршей — это провокация. «Это провокация. Картинка для телевидения. Чтобы показать Украину в невыгодном свете», — сказала одна из участниц опроса. Ещё дальше пошли журналисты издания Deutsche Welle, которые предположили, что это один из приёмов информационной войны России против Украины.

Как сообщал «Антифашист» вечером в среду, 28 апреля, несколько сотен человек провели в Киеве так называемый «марш вышиванок», посвящённый годовщине создания в период Второй мировой войны дивизии войск СС «Галичина». 30 апреля выяснилось, что формальным организатором марша стал обвиняемый в убийстве журналиста Олеся Бузины националист Андрей Медведько. Именно он подал заявку на проведение мероприятия в Киевскую горадминистрацию. Медведько является членом ультраправой организации «С14», которая находится под кураторством СБУ.

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