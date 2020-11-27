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Киевская пропаганда объявила умершего Марадону «агентом Кремля»

27 ноября 2020, 16:55  •  39 • Украина

Скончавшийся на днях знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона якобы находился на «содержании Кремля».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший московский либеральный журналист, Айдер Муждабаев, осевший в Киеве.

Муждабаев, который также является пропагандистом запрещенной в РФ группировки «Меджлис крымских татар», подчеркнул, что покойный Марадона хорошо отзывался о бывшем президенте Боливии Эво Моралесе, экс-лидере Кубы Фиделе Кастро, венесуэльском экс-президенте Уго Чавесе и главе российского государства Владимире Путине.

«Марадона известен своей беспринципностью абсолютной, восхищением всякими тиранами. Вот это круг его общения – Моралес, Фидель Кастро, Чавес, потом Мадуро и Путин всегда. Вот и все сказано этим кругом его общения, это его кумиры. Безусловно, ему что-то перепадало, от Путина так уж точно. Человек, который покупал чемпионаты мира по футболу, просто платя взятки голосующим членам ФИФА, точнее там была сложная система, как они подкупали ФИФА, а потом и Международный олимпийский комитет для Олимпиады в Сочи.

Но это общий ментальный круг, люди с общим понятием, что можно и нужно обманывать, если ты не попался, то ты красавец, молодец, ты супер парень. Это та же самая мораль русской крепостной общины, крестьянской, когда украсть у соседа и вернуться – это было доблестью, а не преступлением…

Недаром этих людей очень много на общих фотографиях, и Марадона говорил, что Путин – это человек, который может принести мир многим в этом мире. Ну он и принес русский мир в Украину, принес в Крым, принес с кровью. Он в Чечню принес, в Грузию, в Молдову и несет сейчас в Беларусь. Действительно, такой мир он несет, русский мир. Он называл еще Кастро, Моралеса, Чавеса и Путина представителями высшей лиги мировой.

Я, естественно, не желал Марадоне смерти, потому что он абсолютный фрик, конечно, что там – мозгов меньше, чем в футбольном мяче, очевидно, морали вообще никогда не было. Но то, что он ушел сейчас и в этот момент Трамп уходит – я не верю ни в какие совпадения, но это звенья одной цепи. Просто случайные, конечно, но звенья одной цепи», – заявил Муждабаев.

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