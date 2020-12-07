Киевская фабрика лишилась возможности заработать накануне праздников из-за бдительного майданщика

Клавдиевская фабрика ёлочных украшений получила заказ на выпуск игрушек с символикой российской армии. Поскольку с другими заказами у фабрики было как-то не очень, согласились, тем паче, что на носу – Новый год, и хорошо бы сотрудников порадовать премией. Но всю малину запорол сознательный украинец Сергей Савченко, по случаю сунувший нос в цех во время экскурсии. Оказавшись в цеху, где сортировщицы раскладывали ёлочные игрушки по ящикам, Савченко снял происходящее на телефон и выложил в сеть.

По словам Савченко, руководство фабрики, проведав о том, что заглянувший на экскурсию гражданин снял компромат, отказалось выпускать с территории его автомобиль. Но сознательный патриот Савченко прорвался через заграждения, и председателю правления Павлу Гукасову пришлось оправдываться за российскую символику на ёлочных шарах: «в связи с короткой сезонностью бизнеса и в борьбе за рынок с китайскими производителями за последние шесть лет фабрика не смогла отказаться от российского рынка». А поскольку из-за кризиса и карантина ещё и на экскурсии перестали ходить, «существование фабрики, само по себе, сегодня под вопросом». Тем не менее усилия Савченко не канули втуне – тираж ёлочных украшений был уничтожен. Сотрудники радуются – не получит российская армия новогодних украшений! А фабрика, соответственно, – денег, но это уже другая история. Кстати, как вообще получилось, что Министерство обороны России разместило, по сути, военный заказ на украинском производстве, кто-то может внятно объяснить? Понятно, что украинские братья нам дороги, и они тоже кушать хотят, но тем не менее? В курсе ли министр Сергей Шойгу, или это он сам и инициировал? В целях укрепления братских связей с соседней республикой?

Гукасов, которого бандеровцы, похоже, нежно взяли за горло, пообещал им, что впредь вся продукция фабрики будет проходить «цензурный контроль». Цензорам из числа сознательных украинских патриотов, по всей видимости, фабрика компенсирует их полезную и нужную обществу работу совсем не игрушками. Ну а премии рабочим – так ли они важны, если украинское государство несёт явные имиджевые потери? Воистину, дна у майдана нет.