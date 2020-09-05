Киевская дипломатия шокирована: Козак предложил Украине капитулировать

Запад взял тайм-аут в переговорном процессе по Донбассу не из-за «технических причин», а в виду того, что до сих пор не знает, как реагировать на письмо московского куратора украинского направления Дмитрия Козака.Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, известный своей русофобской позицией.«Смотрите, что сегодня делает Москва – меморандум Козака, а фактически ультиматум, который он прислал своим коллегам советникам президентов в середине июля. Вы знаете, я много читал российских документов, но это просто верх наглости! Речь идёт о том, что Украина поднимает руки по всем пунктам, которые только есть, сдаётся Москве и после этого договаривается с оккупированными территориями на равных.Россия вообще выходит из переговоров и становится наблюдателем и гарантом урегулирования проблемы, которую она сама создала, и мы остаемся на тех позициях, которые нам навязывает Москва.То есть я за много лет работы в дипломатии такого не видел такой наглости и такого хамства. Это означает, что для Москвы такая ситуация целиком нормальная, она их устраивает, но устраивает ли она нас? Видимо, нет», – заявил Огрызко.«То, что французы пишут, что мы сейчас не можем провести встречу по техническим причинам – это дипломатическая хитрость. Вопрос не в том, что кто-то поехал куда-то в командировку. В таких случаях выбираются приоритеты. Вопрос в том, что на такое хамское обращение просто ещё нет реальной позиции, которую и Франция, и Германия, и, само собой, Украина должны были бы дать. На мой взгляд, на ультиматум отвечают ультиматумом, если по серьёзному. А если играться в озабоченности, тогда можно продолжать это делать ещё шесть лет», – добавил экс-министр.