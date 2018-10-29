Киев провалил переговоры по «Норду», подменяя закон политикой

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что переговоры с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой о возвращении российских рыбаков с судна «Норд» не дали результата. Вопрос, как подчеркнула Москалькова, постоянно политизируется, таким образом, достигнуть прогресса не получается.

Российские рыбаки фактически остаются заложниками с марта. Как отметила Москалькова, сейчас она пытается решить этот вопрос. Пока переговоры с Денисовой буксуют, поэтому Москалькова дополнительно обращается и к украинскому обществу. Предлагает, наконец, взглянуть на происходящее сквозь призму закона - «посмотреть на эти события как на грубое нарушение прав человека и международных норм», сообщает Газету.ру.

Напомним, российское судно «Норд» было задержано 25 марта в Азовском море. На борту находилось 10 членов экипажа - все они керчане, хотя Киев считает их украинскими гражданами. Двое из них сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», ему грозит до пяти лет лишения свободы. Позже «прокуратура АРК» сообщила о передаче российского судна «Норд» национальному агентству Украины по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). По данным прокуратуры, такое решение принято с целью сохранения бюджетных средств, выделенных на содержание судна в порту Бердянск. Затем в офисе украинского омбудсмена заявили, что «Норд» был передан АРМА для продажи на аукционе.