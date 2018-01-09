«Киево-Печерская лавра должна быть украинской»: радикалы пригрозили новыми акциями против УПЦ Московского патриархата

Украинские националисты намерены продолжать акции против Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом заявили в радикальной организации С14. Её представители требуют «на государственном уровне» разъяснять людям, что УПЦ — это часть Русской православной церкви, а следовательно — «религиозный ресурс противника». Накануне радикалы на несколько часов заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру, утверждая, что там находится «штаб сепаратистов». О том, как церковь пытаются вовлечь в борьбу с «русским миром» на Украине, — в материале RT.

Украинская радикальная националистическая организация С14 заявила о намерении продолжить акции, направленные против Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). По словам координатора С14 Маркияна Яциняка, следующие акции станут более масштабными и продолжительными.

«Возможно, в формате блокады или какого-то другого интересного креатива», — заявил Яциняк украинскому изданию «Обозреватель».

Координатор С14 сообщил, что новые пикеты будут проводить на разных объектах, подчеркнув при этом, что Киево-Печерская лавра — «главный штаб, откуда распространяют идеи русского мира».

«Это знаковое, символическое место — во время «евромайдана» именно там прятались «титушки», там хранили оружие», — заявил он.

Говоря о том, как можно решить вопрос о наличии «религиозного ресурса противника» на территории Украины, Яциняк заявил, что необходимо «на государственном уровне» обозначить, что УПЦ МП — это филиал Русской православной церкви. Координатор С14 также отметил необходимость проводить соответствующую работу с людьми, «чтобы они понимали, какую церковь посещают».

«Киево-Печерская лавра должна быть украинской», — подчеркнул Яциняк.

Киево-Печерская Лавра

globallookpress.com

© Danil Shamkin

Напомним, в понедельник, 8 января, несколько десятков националистов заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру. Радикалы утверждали, что в храме находится «штаб сепаратистов» и что они протестуют «против ФСБ».

Член радикальной организации С14 Сергей Мазур заявил, что «украинскую святыню захватил враг» и «пора это исправить». «Наша акция — первый шаг. ФСБ выкурим. А лавра станет действительно украинской», — резюмировал он.

Позднее въезд в монастырь был разблокирован. В результате акции националистов никто задержан не был, несмотря на небольшие потасовки.

Националистическая организация С14 была основана в 2009 году. Долгое время её члены сотрудничали с политической партией «Свобода». Во время государственного переворота в Киеве в 2014 году активисты из С14, сформировав так называемую «сотню самообороны», участвовали в захватах зданий, боях и погромах.

В настоящее время на Украине действуют несколько церквей: УПЦ Московского патриархата, не признанные мировым православием УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь, а также Украинская греко-католическая церковь.

В ноябре 1991 года возглавлявший в то время УПЦ МП митрополит Филарет, созвав собор епископов, попросил предоставить Украинской православной церкви статус поместной церкви — автокефалию. Решением Архиерейского собора РПЦ Филарету было предложено оставить свой пост, однако он отказался выполнить это предписание. В 1992 году собор УПЦ Московского патриархата лишил Филарета сана митрополита с запретом служения.

Патриарх Филарет

РИА Новости

© Евгений Котенко

Так как он не прекратил свою раскольническую деятельность, в 1997 году решением очередного Архиерейского собора Филарет был предан анафеме и отлучён от церкви.

Самопровозглашённая Украинская православная церковь Киевского патриархата не признана ни одной из канонических православных церквей. Однако это обстоятельство не помешало раскольникам захватить ряд храмов УПЦ МП, а после госпереворота, состоявшегося на Украине в 2014 году, их «рейдерская» активность заметно возросла.

Так, в мае 2017 года радикалы предприняли попытку ворваться в храм Иоанна Сочавского в Белгород-Днестровском районе Одесской области, который принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), но настоятель и прихожане заперли двери, помешав злоумышленникам проникнуть в здание.

В феврале 2017 года радикалы пытались захватить находящийся на территории Тернопольской области храм в честь первомученика Стефана. Однако значительная часть села, где располагается храм, не поддержала зачинщиков захвата.

В январе того же года неизвестные попытались поджечь храм в честь святителя Петра Могилы в Киеве. Преступники бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в фасад здания, однако возгорания не произошло.

При этом глава самопровозглашённой Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что заинтересован в примирении с Русской православной церковью. «Я подчеркнул, что мы тоже жаждем примирения с патриархатом, и написал обращение ради примирения с РПЦ», — сказал он во время пресс-конференции, состоявшейся 1 декабря.

В то же время, отметил Филарет, о возвращении УПЦ КП в Московский патриархат речи не идёт, равно как и о покаянии.