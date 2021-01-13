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Киевлянка про жизнь после Майдана: Украина обнищала и завшивела
13 января 2021, 17:20 • 261 • Украина
Киевская учительница в прошлом, а ныне пенсионерка Галина Н. рассказала корреспонденту ФАН о печальной судьбе тех, кто участвовал в так называемой «революции гидности» — государственном перевороте 2014 года.
Стоя морозным январским днем 2021 года на Крещатике, Галина Александровна Н. говорит, что никогда бы не участвовала в событиях здесь в 2014-м, если бы знала, к чему это приведет.
Галина говорит, что все ее соседи обнищали, стали «выглядеть как вшивые бомжи». Обобщая, она горько признает: Украина обнищала и завшивела. Честно говоря, и сама она в стареньком китайском пуховике и стоптанных ботинках выглядит сегодня не очень хорошо.
Напомним, прожиточный минимум на Украине составляет около 75 долларов на одного человека в месяц, а минимальная зарплата в стране — 176 долларов, что ставит более четверти всего населения страны за черту бедности, то есть определяет как нищих. Об этом ранее в ходе социального форума Совета ООН заявила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
Автор: Анастасия Романова специально для ФАН из Киева
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