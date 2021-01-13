Киевлянка про жизнь после Майдана: Украина обнищала и завшивела

Киевская учительница в прошлом, а ныне пенсионерка Галина Н. рассказала корреспонденту ФАН о печальной судьбе тех, кто участвовал в так называемой «революции гидности» — государственном перевороте 2014 года.

Стоя морозным январским днем 2021 года на Крещатике, Галина Александровна Н. говорит, что никогда бы не участвовала в событиях здесь в 2014-м, если бы знала, к чему это приведет.

«Как мы сейчас живем? Население стало еще беднее. В селах работы вообще нет, — ответила собеседница ФАН. — Молодежь уехала в города областные и Киев, потому что тут можно хоть какую-то работу найти. СМИ пишут, что миллиардеров стало еще больше. У нас карантин, после него населения станет еще меньше. Переписи населения же на Украине нет. Нам говорят по телевизору, что 35 миллионов украинцев сейчас. Но до войны 1941 года было 80 миллионов на Украине населения. У меня справочники есть, это не голословно. Вымерли украинцы».

Галина говорит, что все ее соседи обнищали, стали «выглядеть как вшивые бомжи». Обобщая, она горько признает: Украина обнищала и завшивела. Честно говоря, и сама она в стареньком китайском пуховике и стоптанных ботинках выглядит сегодня не очень хорошо.

«Вот можем подойти к женщинам на площади. Они там сейчас книжками торгуют с ящиков. У них память лучше, имеют дело с книжками и справочниками. Это самые первые волонтеры Майдана — эти женщины. Так вот, половина из них с тех пор уже умерла от нищеты, отсутствия нормальной медицинской помощи, нехватки денег на продукты», — рассказала она.

Напомним, прожиточный минимум на Украине составляет около 75 долларов на одного человека в месяц, а минимальная зарплата в стране — 176 долларов, что ставит более четверти всего населения страны за черту бедности, то есть определяет как нищих. Об этом ранее в ходе социального форума Совета ООН заявила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.