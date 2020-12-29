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Киевлянину грозит до 5 лет тюрьмы за ношение шапки с серпом и молотом

29 декабря 2020, 15:15  •  110 • Украина

Вот чего-чего, а за пропагандой советской символики строго следят на «незалежной». С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Не повезло киевлянину, который шел по Львову в шапке-ушанке с кокардой, где были изображены серп и молот в традиционной красной звезде. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов». Теперь 19-летнему юнцу грозит до пяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ну, что сказать? Вот как озлобилась на матушку Россию сестрица Украина. Приняв закон, разом перечеркнув многовековую историю дружбы, братства и поддержки, Киев продолжает уничтожать все советское на своем пути. За время действия закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тысяч топонимов. Были снесены тысячи памятников. Из них более 1,3 тысячи были посвящены Владимиру Ленину.

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