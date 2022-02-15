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Киевлянин обстрелял окна Офиса президента Украины

15 февраля 2022, 11:05  •  229 • Украина

В понедельник, 14 февраля, в Киеве мужчина обстрелял окна в здании Офиса президента страны.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины.

Обстрел велся из рогатки с использованием металлических шариков. В результате повреждены два окна Офиса президента Украины.

Сотрудники полиции задержали стрелка. Им оказался 32-летний киевлянин.

Фигуранта доставили в районное управление полиции для установления мотивов поступка. На месте происшествия правоохранители занялись осуществлением первоочередных следственных действий.

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