Киевляне останутся без электричества и денег: Кличко "порадовал" прогнозами

Киевляне останутся без электричества и денег, предупредил мэр города Виталий Кличко. Он "порадовал" прогнозами на предстоящую зиму.

Без электричества жители украинской столицы останутся, если зимой в течение примерно двух недель будет держаться температура -15 градусов по Цельсию и ниже. Отключения будут веерными.

"Вероятность веерных отключений, которых не было 20 лет, очень высока", - произнёс Виталий Кличко в эфире телеканала "Украина 24".

Он добавил, что на данный момент угля и газа не хватает уже 12 энергетическим предприятиям Киева. Градоначальник пообещал, что тарифы из-за этого расти не будут.

Но без денег жители города окажутся по другой причине.

"Подорожают продукты, что обязательно повлияет на кошельки киевлян", - сообщил Кличко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский разразился угрозой олигархам из-за газа, угля и других энергоресурсов. Он объяснил правила игры в "искусственный дефицит". "У государства ангельское терпение", - произнёс глава государства и объяснил, что случится, когда это терпение лопнет.