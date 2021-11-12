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Киевляне останутся без электричества и денег: Кличко "порадовал" прогнозами

12 ноября 2021, 02:50  •  75 • Политика
Киевляне останутся без электричества и денег, предупредил мэр города Виталий Кличко. Он "порадовал" прогнозами на предстоящую зиму.
Без электричества жители украинской столицы останутся, если зимой в течение примерно двух недель будет держаться температура -15 градусов по Цельсию и ниже. Отключения будут веерными.
"Вероятность веерных отключений, которых не было 20 лет, очень высока", - произнёс Виталий Кличко в эфире телеканала "Украина 24".
Он добавил, что на данный момент угля и газа не хватает уже 12 энергетическим предприятиям Киева. Градоначальник пообещал, что тарифы из-за этого расти не будут.
Но без денег жители города окажутся по другой причине.
"Подорожают продукты, что обязательно повлияет на кошельки киевлян", - сообщил Кличко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский разразился угрозой олигархам из-за газа, угля и других энергоресурсов. Он объяснил правила игры в "искусственный дефицит". "У государства ангельское терпение", - произнёс глава государства и объяснил, что случится, когда это терпение лопнет.

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