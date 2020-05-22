Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин отказался говорить с Зеленским. Президент Украины пожаловался: "Это н...
ЛДНР идёт в наступление? Пасечник и Пушилин выдвинули ультиматум Киеву
Нашли высказывания Бандеры по поводу Крыма. Националисты зря тратят время
"Российские ракеты нацелены на польские города": Слова Лаврова вызвали...
Главная / Политика

Киев жестко ответит Москве из-за обвинений в ООН по Крыму

22 мая 2020, 17:55  •  88 • Политика
Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com
Выступлением представителя РФ воспользуются украинские власти и националисты исключительно в целях самопиара
Заявление постпреда России в ООН Василия Небензи о том, что Украина сама виновата в потере Крыма из-за госпереворота в стране, могут вызвать бурную реакцию со стороны руководства Незалежной и местных ура-патриотов, но все это будет лишь ради самопиара. Такую оценку вероятным шагам Киева дал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
Он считает, что в условиях падения популярности у населения глава государства Владимир Зеленский пытается поднять свой сильно рухнувший рейтинг при помощи антироссийской риторики в вопросах Крыма и Донбасса. Однако реальных шагов здесь он, скорее всего, предпринимать не станет, отметил эксперт.
"Во-первых, потому что нет такой необходимости, а во-вторых, потому что украинской власти сейчас выгоден самопиар на проблемах Крыма и Донбасса. Это для них более выгодно, чем какие-то конкретные действия, по той простой причине, что ничего радикального в этом сделать нельзя", – заявил в эфире НСН политолог.
По его словам, в ближайшие годы пан Зеленский вряд ли что-то сделает, но пиар ему необходим. Поэтому на вчерашее выступление в ООН Небензи обязательно отреагирует украинский МИД.
"Будут также и заявления со стороны радикалов, потому что им надо тоже пиариться. И на этом все закончится", – констатировал Охрименко.
Напомним, накануне на онлайн-заседании Совбеза ООН по формуле Аррии, посвященном ситуации на полуострове, Небензя сказал, что власти Украины сами виноваты в том, что в Крыму в 2014-ом состоялся референдум по присоединению к России. Крымчан к этому сподвигли события после госпереворота. Также в ООН выступили и общественники полуострова, сообщившие о реальной жизни в Республике, пытаясь развенчать киевские мифы-страшилки.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



88
Источник
Похожие новости
22 мая 2020, 02:55
"Евросоюз хочет нарушить собственные принципы!": "Радио Свобода" устроило истерику из-за Крыма
22 мая 2020, 09:15
США озвучили новые обязанности России
22 мая 2020, 06:55
Разорван контракт на модернизацию "Адмирала Кузнецова": "Они взяли намного больше, чем выполнили"
22 мая 2020, 00:55
"Всё ещё юмористом работает": Сатановский оценил слова Зеленского о Крыме
22 мая 2020, 13:55
Крымчанин заставил ООН услышать неприятную правду об украинской блокаде
22 мая 2020, 09:07
Сатановский Западу: «понадобимся, и Крым российским признаете, и Украину, Прибалтику и Грузию сдадите»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 мая 2020, 16:40
Тимошенко сделала сенсационное заявление. Последние новости на Украине
18 мая 2020, 09:55
"Не нравится? Удавитесь!" Доктор Мясников защитил флаг России и Путина. Шевченко заявил о репрессиях
17 мая 2020, 16:55
Позор дипломатии США: Американский постпред наступил на украинские "грабли"
19 мая 2020, 07:55
Экс-депутат Рады призвал ввести миротворцев в Киев, чтобы спасти Украину от геноцида
22 мая 2020, 06:55
Из-за фатальной ошибки Украина превратится в непроходимое болото
17 мая 2020, 04:55
США готовят России "троянского коня"? Microsoft сделала госучреждениям РФ "заманчивое" предложение
17 мая 2020, 08:55
Берлин согласен решить проблему Донбасса с РФ, но без Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.