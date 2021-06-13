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Киев ждёт приговора от США: решение Байден подготовит вместе с Путиным
13 июня 2021, 16:00 • 78 • Политика
Политолог, директор Института украинской политики Кость (Константин) Бондаренко считает, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может обернуться "страшным сном" для Киева, который сейчас в ожидании приговора американцев. По мнению эксперта, решение по Украине Байден подготовит вместе с Путиным.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может обернуться "страшным сном" для Украины. Такое мнение в статье на "Главреде" выразил политолог, директор Института украинской политики Кость (Константин) Бондаренко.
По его словам, Киев тревожит ожидание и то, о чём договорятся два лидера. Бондаренко считает, что ключевой вопрос - дадут ли США Украине команду выполнять Минские договорённости по итогам разговора Путина или Байдена, или Киеву будет и дальше разрешено имитировать процесс выполнения.
Как считает политолог, всё зависит от того, сможет ли Байден "разрядить ситуацию" с Путиным. Не исключено, что Вашингтон просто вынужден будет надавить на Киев, отмечает эксперт.
"Это станет страшным сном украинских властей - если Вашингтон начнёт заставлять Киев выполнять Минские договорённости", - подчеркнул он.
Владимир Путин и Джо Байден встретятся на следующей неделе в среду. В Кремле подчеркивали, что не ожидают "многого" от переговоров из-за существующих разногласий между Россией и США. Предполагается, что президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.
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