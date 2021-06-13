Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Господин президент, вы - убийца?": Путин заставил выслушать ответ
До поляков дошло: Игры закончились - "дальше отрежут газ"
Ещё одному украинцу не понравился справедливый упрёк Путина
"Заберите обратно!" Мир устаёт от Украины. А Россия предупреждала
Главная / Политика

Киев ждёт приговора от США: решение Байден подготовит вместе с Путиным

13 июня 2021, 16:00  •  78 • Политика
Политолог, директор Института украинской политики Кость (Константин) Бондаренко считает, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может обернуться "страшным сном" для Киева, который сейчас в ожидании приговора американцев. По мнению эксперта, решение по Украине Байден подготовит вместе с Путиным.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может обернуться "страшным сном" для Украины. Такое мнение в статье на "Главреде" выразил политолог, директор Института украинской политики Кость (Константин) Бондаренко.
По его словам, Киев тревожит ожидание и то, о чём договорятся два лидера. Бондаренко считает, что ключевой вопрос - дадут ли США Украине команду выполнять Минские договорённости по итогам разговора Путина или Байдена, или Киеву будет и дальше разрешено имитировать процесс выполнения.
Как считает политолог, всё зависит от того, сможет ли Байден "разрядить ситуацию" с Путиным. Не исключено, что Вашингтон просто вынужден будет надавить на Киев, отмечает эксперт.
"Это станет страшным сном украинских властей - если Вашингтон начнёт заставлять Киев выполнять Минские договорённости", - подчеркнул он.
Владимир Путин и Джо Байден встретятся на следующей неделе в среду. В Кремле подчеркивали, что не ожидают "многого" от переговоров из-за существующих разногласий между Россией и США. Предполагается, что президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



78
Источник
Похожие новости
13 июня 2021, 03:10
Сурков привёл неоспоримый аргумент против Украины в деле MH17: "Я всегда говорю простую вещь"
13 июня 2021, 06:50
Источник раскрыл план "смертельного удара" по России: Как поделят регионы
13 июня 2021, 01:20
Байден получил "превентивный удар" от Путина. Американцы сделали ставки
13 июня 2021, 05:00
"Ночью Байдена с постели поднимут": Баранец назвал пять козырей России в борьбе с США
13 июня 2021, 01:20
Пашинян дважды ошибся с Лавровым. Улыбки не сдержала даже супруга
13 июня 2021, 12:20
Байден обидел британцев на G7: "Спал и не услышал, как звенит будильник"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 июня 2021, 02:25
Киев указал, о чём нельзя говорить Путину и Байдену
07 июня 2021, 06:55
НАТО поступило дерзкое требование с Украины: "Немедленно"
07 июня 2021, 02:20
Иностранцы высмеяли "исторический" перехват Ан-12 в Прибалтике
12 июня 2021, 13:25
"Не хочется казаться грубым, но...": Журналист попытался поймать Путина, но получил отпор
12 июня 2021, 16:10
Такого ещё не было: Стало известно, чем закончится встреча Путина и Байдена
07 июня 2021, 05:05
"Чего медлите?": Витязева ответила на "зацикленность" Кравчука
11 июня 2021, 05:20
Ещё одному украинцу не понравился справедливый упрёк Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.