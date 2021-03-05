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Киев ждут сюрпризы: освобождением всего Донбасса дело не ограничится – эксперт

05 марта 2021, 00:25  •  313 • Украина

В случае возобновления полномасштабной войны в Донбассе, к которой все и идет, армии республик вполне могут продвинуться до административных границ бывших Донецкой и Луганской областей.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил политолог Ростислав Ищенко.

Кроме того, по мнению эксперта, под контроль «республиканских» войск может перейти тот или иной «довесок» в виде других территорий Украины.

«Российский Генеральный штаб и российское руководство умудряются планировать свои военные, политические операции таким образом, что в конце всегда ожидает неожиданность. Люди думают, что будет не очень далеко и не очень больно, а оказывается даже дальше, чем они думали.

В другом случае люди думают, что сейчас будет проникновение на тысячу километров, а бывает совсем чуть-чуть. Проблема заключается в том, какой вопрос планируется решить, и на сколь длительный период. Я пока что каких-то серьезных приготовлений к тому, чтобы была очень глубокая операция на сотни километров в глубину не вижу.

Но я говорил, когда обсуждали концепцию «русского Донбасса», что самое главное там – это заявление, что республики видят себя в границах областей. То есть, они очертили зону своей юрисдикции. Я не исключаю, что именно эта зона республиканской юрисдикции, в случае начала военной операции, а к военной операции все идет, в случае начала операции, что эта зона республиканской юрисдикции будет занята республиканскими войсками. Возможно, даже с некоторым довесочком – для того, чтобы было о чем с Украиной поторговаться», – заявил Ищенко.

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