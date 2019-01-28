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Киев ждет "консервация" после введения "Северного потока - 2" - эксперт

28 января 2019, 16:39  •  224 • Политика
Киев может не опасаться остановки транзита газа через свою территорию, однако "консервация" после введения "Северного потока - 2" - это реальное будущее, сказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Царьградом.
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович оценил катастрофические последствия завершения газового контракта с Россией. По его словам, обслуживание недействующего газопровода принесёт Киеву миллиарды долларов ежегодных убытков и вызовет катастрофические последствия для экономики страны. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Царьградом оценил подобные высказывания украинца.
Эксперт говорит, что "здесь есть два момента". Например, следует помнить, что "Газпром" не отказывается от транзита газа через территорию Украины.
"Объёмы определённые будут сохранены и после введения "Северного потока - 2", но они снизятся. Но и это не будет одномоментно. Резкое снижение сразу на 50 или 55 миллиардов кубов не случится. Это будет всё-таки более плавное. Потому что "Газопровод" будет набирать обороты, это процесс небыстрый, и всё будет зависеть ещё от контрактной обвязки. То есть какие контракты будут заключены на поставку газа из этой трубы. Поэтому в любому случае, я думаю, что в 2020 году, скорее всего, примерные объёмы будут сохранены, что-то похожее на 2019, а дальше в зависимости от сроков ввода "Северного потока - 2" будет зависеть".
Второй момент - само содержание трубы, продолжает эксперт.
"Дело в том, что газотранспортная система Украины - это не только транзитные системы для того, чтобы передавать газ в Европу. Но это ещё внутренняя система, через которую проходит газ. То есть чтобы перебросить газ с одного направления на другое. Поэтому в любом случае поддерживать придётся для того, чтобы система работала в целом по стране и была возможность снабжать газом все территории Украины. Здесь не только дело в транзите".
Рабинович называл цену потерь Украины в 3 миллиарда долларов в год. Собеседник Царьграда считает цифру преувеличенной.
"Я считаю, что цифра завышена, потому что Украина сейчас от транзита всего получает не более трёх миллиардов. Это всё, конечно, от объёма зависит. Но цифра три миллиарда даже не превышает. Потому странно, если они тратят больше, чем получают от транзита. Поэтому там есть еще, конечно, передача местными газовыми компаниями по этой трубе. Там тоже какая-то плата идёт. Но там всё-таки поменьше. И тут вопрос ещё оптимизации в любом случае. Потому что какие-то участки, возможно, придётся законсервировать. Если действительно объёмы снизятся. Потом что когда объем снизится, будет уже меньше объём передачи. Но это такая уже техническая задача. Вряд ли депутат силён в осмыслении этой задачи. Если вообще понимает, о чём идёт речь".

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