Киев ждал этого: Украина ждёт газовой помощи от Европы

Украина ждёт помощи по поставкам газа от европейских партнёров. Как рассказал исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, ГТС страны переориентировали на приём газа с Запада.

Он подчеркнул, что базовый вариант предполагает, что с 1 января будущего года транзита российского газа через территорию Украины не будет, передаёт "Утро.ру".

В этой связи местным газовикам было необходимо проработать "разворот" по поставкам - в частности, организовать физический реверс, когда газ будет поступать не с востока на запад, а с запада на восток.

При этом, уточнил Витренко в комментарии "Радио Свобода", украинцы и предполагали подобный исход событий. Потому вовремя переформатировали работу на компрессорных станциях.

По его словам, были модернизированы 5 компрессорных станций, чтобы они могли реально принимать газ от европейских поставщиков.

Напомним, что в следующем году соглашение между РФ и Украиной на транзит газа заканчивается. Если новый контракт не будет подписан, то поставки топлива через украинские трубы прекратится и Незалежной придётся на самом деле налаживать поставки из Европы, чтобы обеспечить население и предприятия газом.