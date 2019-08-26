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Киев ждал этого: Украина ждёт газовой помощи от Европы

26 августа 2019, 18:24  •  61 • В мире
"Нафтогаз" поставил крест на российском транзите. Как сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, в Киеве ждали, что с начала 2020 года транзита из России не будет, потому компрессорные станции страны переориентировали для получения поставок от европейских партнёров.
Украина ждёт помощи по поставкам газа от европейских партнёров. Как рассказал исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, ГТС страны переориентировали на приём газа с Запада.
Он подчеркнул, что базовый вариант предполагает, что с 1 января будущего года транзита российского газа через территорию Украины не будет, передаёт "Утро.ру".
В этой связи местным газовикам было необходимо проработать "разворот" по поставкам - в частности, организовать физический реверс, когда газ будет поступать не с востока на запад, а с запада на восток.
При этом, уточнил Витренко в комментарии "Радио Свобода", украинцы и предполагали подобный исход событий. Потому вовремя переформатировали работу на компрессорных станциях.
По его словам, были модернизированы 5 компрессорных станций, чтобы они могли реально принимать газ от европейских поставщиков.
Напомним, что в следующем году соглашение между РФ и Украиной на транзит газа заканчивается. Если новый контракт не будет подписан, то поставки топлива через украинские трубы прекратится и Незалежной придётся на самом деле налаживать поставки из Европы, чтобы обеспечить население и предприятия газом.

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