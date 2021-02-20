Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Какое наступление?» — боевики ВСУ рассказали о реальном положении дел на линии ...
Это русский город? — история со смелым барменом получила логичное продолжение
Известный донецкий комбат извинился за то, что в своё время пощадил Зеленского
Россия всё же «напала» на ВСУ откуда не ждали
Главная / Политика

Киев жаждет "обнуления". Посредством войны: "Обострение висит в воздухе"

20 февраля 2021, 16:45  •  24 • Политика
Киев жаждет "обнуления" Минских соглашений. Добиться этого он может попытаться через активизацию войны в Донбассе, считает Владислав Шурыгин: "Обострение висит в воздухе". Тем не менее на полноценный масштабный вооружённый конфликт украинские власти сейчас всё же не решатся, добавил военный эксперт.
Военный эксперт Владислав Шурыгин оценил нынешнюю ситуацию на фронте в Донбассе. Своё мнение он высказал в комментарии для телеканала Царьград.
В последнее время иностранные наблюдатели отмечают рост число случаев нарушения режима перемирия на линии соприкосновения Украины с ДНР и ЛНР. Их регистрируется до 900 в сутки, при этом растёт и количество потерь.
По мнению Шурыгина, Киеву выгодна эскалация конфликта. Всё дело в Минских соглашениях, в выполнении которых украинские власти за несколько лет не продвинулись совершенно.
Я думаю, что обострение висит в воздухе. По одной простой причине: со дня последних тяжёлых боёв прошло уже пять лет. А Украина не может соблюдать Минские договорённости, не может им следовать. Тогда она была вынуждена их подписать под угрозой полного военного разгрома. Сегодня Киеву нужно пять минут войны, чтобы отменить этот договор, сказать, что он больше не действует. Затем, заручившись поддержкой западных союзников, он попытается вынудить Донбасс и Россию подписать новые соглашения на новых условиях,
- предположил эксперт.
Он также считает, что украинским властям не нужна полноценная большая война, поскольку они прекрасно осознают, что не выдержат её. Тем не менее повысить градус противостояния им жизненно необходимо.
"Украине требуется такой масштаб боевых действий, который бы позволил "обнулить" "Минск". Поэтому нынешнее обострение чревато тем, что может возникнуть достаточно серьёзный интенсивный конфликт. Перерастёт ли он в большую войну? Не уверен, потому что большая война не нужна ни Украине, ни её хозяевам за границей. Задача сейчас - провоцировать республики, найти какой-то повод, который бы позволил Киеву отказаться от "Минска", - резюмировал собеседник "Первого русского".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



24
Источник
Похожие новости
20 февраля 2021, 00:15
Медведчук решил отомстить Зеленскому за введенные санкции
20 февраля 2021, 00:15
"Путин уже трясётся": Читатели The Times съязвили над решением ЕСПЧ
20 февраля 2021, 00:15
"Это необходимое условие для мира в Европе": Макрон рассказал, как быть с Россией
20 февраля 2021, 09:25
"Похоже, Россия попросту устала…": Немецкий политик обратился к Западу
20 февраля 2021, 00:15
"А потом сказали: "Давайте подождём". Лавров рассказал, кто лишил Россию безвиза с ЕС
20 февраля 2021, 13:05
"Силовой сценарий захвата Донбасса готов": С чего начнётся атака Киева - эксперт раскрыл инсайд
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 февраля 2021, 03:45
Первые результаты запрета на Украине русского языка
17 февраля 2021, 08:05
Это русский город! — бармен поставила на место украиномовную посетительницу
18 февраля 2021, 09:45
Украина жестко поглумилась над МВФ
15 февраля 2021, 09:05
«Все разбегутся. От Украины останется бандеровский Киев с Галичиной»
17 февраля 2021, 23:40
Президент Украины – метадоновый наркоман?
18 февраля 2021, 22:35
Известный донецкий комбат извинился за то, что в своё время пощадил Зеленского
14 февраля 2021, 12:00
Путин дал твердое обещание по Донбассу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.