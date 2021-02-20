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Киев жаждет "обнуления". Посредством войны: "Обострение висит в воздухе"
20 февраля 2021, 16:45 • 24 • Политика
Киев жаждет "обнуления" Минских соглашений. Добиться этого он может попытаться через активизацию войны в Донбассе, считает Владислав Шурыгин: "Обострение висит в воздухе". Тем не менее на полноценный масштабный вооружённый конфликт украинские власти сейчас всё же не решатся, добавил военный эксперт.
Военный эксперт Владислав Шурыгин оценил нынешнюю ситуацию на фронте в Донбассе. Своё мнение он высказал в комментарии для телеканала Царьград.
В последнее время иностранные наблюдатели отмечают рост число случаев нарушения режима перемирия на линии соприкосновения Украины с ДНР и ЛНР. Их регистрируется до 900 в сутки, при этом растёт и количество потерь.
По мнению Шурыгина, Киеву выгодна эскалация конфликта. Всё дело в Минских соглашениях, в выполнении которых украинские власти за несколько лет не продвинулись совершенно.
- предположил эксперт.
Он также считает, что украинским властям не нужна полноценная большая война, поскольку они прекрасно осознают, что не выдержат её. Тем не менее повысить градус противостояния им жизненно необходимо.
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