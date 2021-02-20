Киев жаждет "обнуления". Посредством войны: "Обострение висит в воздухе"

Киев жаждет "обнуления" Минских соглашений. Добиться этого он может попытаться через активизацию войны в Донбассе, считает Владислав Шурыгин: "Обострение висит в воздухе". Тем не менее на полноценный масштабный вооружённый конфликт украинские власти сейчас всё же не решатся, добавил военный эксперт.

Военный эксперт Владислав Шурыгин оценил нынешнюю ситуацию на фронте в Донбассе. Своё мнение он высказал в комментарии для телеканала Царьград.

В последнее время иностранные наблюдатели отмечают рост число случаев нарушения режима перемирия на линии соприкосновения Украины с ДНР и ЛНР. Их регистрируется до 900 в сутки, при этом растёт и количество потерь.

По мнению Шурыгина, Киеву выгодна эскалация конфликта. Всё дело в Минских соглашениях, в выполнении которых украинские власти за несколько лет не продвинулись совершенно.

Я думаю, что обострение висит в воздухе. По одной простой причине: со дня последних тяжёлых боёв прошло уже пять лет. А Украина не может соблюдать Минские договорённости, не может им следовать. Тогда она была вынуждена их подписать под угрозой полного военного разгрома. Сегодня Киеву нужно пять минут войны, чтобы отменить этот договор, сказать, что он больше не действует. Затем, заручившись поддержкой западных союзников, он попытается вынудить Донбасс и Россию подписать новые соглашения на новых условиях,

- предположил эксперт.

Он также считает, что украинским властям не нужна полноценная большая война, поскольку они прекрасно осознают, что не выдержат её. Тем не менее повысить градус противостояния им жизненно необходимо.