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Киев: Зеленский будет общаться с Путиным с наступательной позиции

30 сентября 2021, 07:20  •  51 • Украина

В Киеве продолжают фантазировать на тему встречи Зеленского и Путина, которую так жаждут украинские власти и в которой не видят необходимости в Москве. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным глава «незалежной» Владимир Зеленский будет общаться с наступательной позиции.

«Если такой разговор тет-а-тет состоится, я убеждён, что президент Зеленский будет вести его с наступательных позиций.

Для Владимира Путина это будет сложный разговор, ведь президент Украины очень хорошо знает наши “красные линии” и будет жёстко защищать национальные интересы Украины», — заявил Кулеба одному из украинских изданий.

Отметим, что в Кремле по-прежнему подчёркивают, что во встрече лидеров двух государств нет никакой перспективы, поскольку Киев до сих пор не выполнил ничего из того, что обязан выполнить по международно признанным соглашениям и по договорённостям, достигнутым на встрече в Париже.

«Путин был готов к встрече, что называется, вчера», — заявил на прошлой неделе пресс-секретарь главы нашего государства Дмитрий Песков и подтвердил позицию о бессмысленности проведения переговоров из-за поведения украинских властей.

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