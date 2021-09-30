В Киеве продолжают фантазировать на тему встречи Зеленского и Путина, которую так жаждут украинские власти и в которой не видят необходимости в Москве. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным глава «незалежной» Владимир Зеленский будет общаться с наступательной позиции.«Если такой разговор тет-а-тет состоится, я убеждён, что президент Зеленский будет вести его с наступательных позиций.Для Владимира Путина это будет сложный разговор, ведь президент Украины очень хорошо знает наши “красные линии” и будет жёстко защищать национальные интересы Украины», — заявил Кулеба одному из украинских изданий.Отметим, что в Кремле по-прежнему подчёркивают, что во встрече лидеров двух государств нет никакой перспективы, поскольку Киев до сих пор не выполнил ничего из того, что обязан выполнить по международно признанным соглашениям и по договорённостям, достигнутым на встрече в Париже.«Путин был готов к встрече, что называется, вчера», — заявил на прошлой неделе пресс-секретарь главы нашего государства Дмитрий Песков и подтвердил позицию о бессмысленности проведения переговоров из-за поведения украинских властей.