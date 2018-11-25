Киев заявляет о прилетевших на подмогу российской стороне вертолетах Ка-52

К российским военным кораблям, сопровождающим украинские судна, нарушившие границу России, присоединились боевые вертолеты Ка-52, сообщают в Киеве.

Украинские военные корабли, незаконно пересекшие границу России, взяли под сопровождение российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52, сообщает пресс-служба ВМС Украины.

Кроме этого, по-прежнему украинские суда сопровождают и российские военные корабли.

Напомним, утром 25 ноября три военных корабля, принадлежащих ВМС Украине, направились из порта Одессы в Мариуполь через Керченский пролив, не уведомив о прохождении Керченского пролива российскую сторону.

Во избежание провокаций Россия закрыла проход через пролив.