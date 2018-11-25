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Киев заявляет о прилетевших на подмогу российской стороне вертолетах Ка-52

25 ноября 2018, 17:39  •  137 • В мире
К российским военным кораблям, сопровождающим украинские судна, нарушившие границу России, присоединились боевые вертолеты Ка-52, сообщают в Киеве.
Украинские военные корабли, незаконно пересекшие границу России, взяли под сопровождение российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52, сообщает пресс-служба ВМС Украины.
Кроме этого, по-прежнему украинские суда сопровождают и российские военные корабли.
Напомним, утром 25 ноября три военных корабля, принадлежащих ВМС Украине, направились из порта Одессы в Мариуполь через Керченский пролив, не уведомив о прохождении Керченского пролива российскую сторону.
Во избежание провокаций Россия закрыла проход через пролив.

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