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Киев заявил об "ошибке" Лаврова по Крыму и Донбассу
30 марта 2022, 21:40 • 102 • Политика
Киев заявил об "ошибке" министра иностранных дел России Сергея Лаврова в том, что касается Крыма и Донбасса.
Об этом в среду заявил спикер украинского МИД Олег Николаенко. Он опроверг слова русского министра о том, что Киев "демонстрирует понимание, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены". Николаенко подчеркнул, что видение Лаврова "ошибочно". И что украинские власти не готовы демонстрировать своё понимание.
- отметил он.
Примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял о готовности вынести вопросы признания Крыма и Донбасса на народный референдум, однако проводить референдум украинский лидер будет только после полного вывода русских сил с территории Украины.
В среду глава делегации России на переговорах Владимир Мединский сообщил, что украинская сторона готова пойти на уступки Москве по пяти пунктам. Крыма и Донбасса среди них не было. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров призвал власти не вести переговоры с Украиной, а довести спецоперацию до конца.
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