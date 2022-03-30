Киев заявил об "ошибке" Лаврова по Крыму и Донбассу

Киев заявил об "ошибке" министра иностранных дел России Сергея Лаврова в том, что касается Крыма и Донбасса.

Об этом в среду заявил спикер украинского МИД Олег Николаенко. Он опроверг слова русского министра о том, что Киев "демонстрирует понимание, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены". Николаенко подчеркнул, что видение Лаврова "ошибочно". И что украинские власти не готовы демонстрировать своё понимание.

Вопросы Крыма и Донбасса будут окончательно решены после возобновления над ними суверенитета Украины,

- отметил он.

Примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял о готовности вынести вопросы признания Крыма и Донбасса на народный референдум, однако проводить референдум украинский лидер будет только после полного вывода русских сил с территории Украины.

В среду глава делегации России на переговорах Владимир Мединский сообщил, что украинская сторона готова пойти на уступки Москве по пяти пунктам. Крыма и Донбасса среди них не было. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров призвал власти не вести переговоры с Украиной, а довести спецоперацию до конца.