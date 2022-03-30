Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Без промедления. В Госдуме потребовали лишить мандата оправдавшей пытки русских ...
"Это военное преступление": Жестокости бандеровцев изумился даже Bild
Никаких компромиссов с Россией быть не может: Зеленский выступил с новым обращен...
США открывают против России "второй фронт". Угроза серьёзна
Главная / Политика

Киев заявил об "ошибке" Лаврова по Крыму и Донбассу

30 марта 2022, 21:40  •  102 • Политика
Киев заявил об "ошибке" министра иностранных дел России Сергея Лаврова в том, что касается Крыма и Донбасса.
Об этом в среду заявил спикер украинского МИД Олег Николаенко. Он опроверг слова русского министра о том, что Киев "демонстрирует понимание, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены". Николаенко подчеркнул, что видение Лаврова "ошибочно". И что украинские власти не готовы демонстрировать своё понимание.
Вопросы Крыма и Донбасса будут окончательно решены после возобновления над ними суверенитета Украины,
- отметил он.
Примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял о готовности вынести вопросы признания Крыма и Донбасса на народный референдум, однако проводить референдум украинский лидер будет только после полного вывода русских сил с территории Украины.
В среду глава делегации России на переговорах Владимир Мединский сообщил, что украинская сторона готова пойти на уступки Москве по пяти пунктам. Крыма и Донбасса среди них не было. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров призвал власти не вести переговоры с Украиной, а довести спецоперацию до конца.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


102
Источник
Похожие новости
30 марта 2022, 00:40
Никаких компромиссов с Россией быть не может: Зеленский выступил с новым обращением
30 марта 2022, 12:20
США открывают против России "второй фронт". Угроза серьёзна
30 марта 2022, 14:05
Убивала и мирных, и военных: Русские бойцы уничтожили особо опасную снайпершу
30 марта 2022, 06:30
Постпред Украины поставил России ультиматум в Совбезе ООН
30 марта 2022, 03:00
Путин внёс изменения в состав научного совета при Совбезе: Стали известны имена исключённых
30 марта 2022, 08:15
Спасение полковника из-под огня украинского снайпера: Спецоперацию провернул раненый журналист
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 марта 2022, 00:35
Эпоха унижений для России закончилась. Кто на выход за Чубайсом?
26 марта 2022, 23:10
Что происходит в Изюме?
26 марта 2022, 02:10
Русским в Вильнюсе устроили "мелкую пакость" прямо на вокзале
27 марта 2022, 21:55
В СНБО Украины призвали открыть "второй фронт" против России: Ответ пришёл из Грузии
26 марта 2022, 02:10
Россия "застегнула карман" Запада: Экономист объяснил суть зеркальных мер ЦБ
25 марта 2022, 18:35
"А почему 12 выходит?": Украинский военный не поверил собственным пальцам
23 марта 2022, 20:30
С полуночи никакого плена: "Азову"* дали последний шанс на выход из Мариуполя
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.