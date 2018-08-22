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Киев заявил о готовности «в виде исключения» обменять двух больных граждан России
22 августа 2018, 19:09 • 68 • Политика
Украинские власти готовы обменять русских на украинцах в РФ и Донбассе, заявила Ирина Геращенко.
Представитель Украины в контактной группе Ирина Геращенко заявила о готовности властей обменять находящихся в украинских тюрьмах российских граждан на отбывающих наказание в России и Донбассе украинцев.
Украина готова помиловать двух граждан России и обменять их на украинских военных, задержанных в Донбассе. Об этом заявила представитель Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы Ирина Геращенко.
В ее сообщении в среду, которое она обнародовала в своем Facebook после заседания контактной группы в Минске, не называются имена российских граждан. По ее словам, речь о двух гражданах России, которые имеют проблемы со здоровьем.
«Украинская сторона готова как исключение передать их российскому консулу в присутствии представителей ОБСЕ и МККК с одновременной передачей Украине украинский военных», - написала она. Украинцы, по ее словам, более трех лет «незаконно» удерживаются в Донбассе
При этом Геращенко повторила, что Киев предлагает именно обмен граждан России, находящихся в тюрьмах Украины, на украинских граждан, заключенных на территории России и Донбасса.
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