Киев заявил, что полностью контролирует русских военных в Крыму. Разоблачение последовало быстро

Вооружённые силы Украины "улучшили систему наблюдения" за Вооружёнными силами Российской Федерации в Крыму, заявил командующий ВСУ Сергей Наев, добавив, что на полуострове не осталось "слепых зон". Его слова прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил, что под "системой наблюдения" подразумеваются обычные видеокамеры, которыми Киев утыкал границу с Крымом в надежде засечь перебежчиков. Поэтому эксперт называет слова командующего ВСУ не более чем громким популистским и пропагандистским заявлением.

"Это визуальная разведка, у неё есть ограничения по дальности, которое зависит от камер, высоты, на которой они находятся. То есть видят они достаточно недалеко, не дальше видимого горизонта, а различать объекты могут на удалении 2-3 километров", - сказал Алексей Леонков в интервью Царьграду.

Если говорить о реальной разведке, то ею занимаются беспилотники и самолёты-разведчики НАТО, которые безуспешно пытаются вскрыть оборону Крыма, отметил эксперт. Как минимум частью добытой информации НАТО делится с Украиной. Это видно на примере Донбасса, когда на следующие сутки после пролёта американского беспилотника ВСУ начинают обстрелы позиций ополченцев и домов мирных жителей, добавил Леонков.

Что до украинской системы камер, то эксперт сравнивает её с газовым пистолетом или травматическим оружием. Может представлять опасность на близком расстоянии, но на дальних дистанциях абсолютно бесполезно.