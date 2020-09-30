Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американец испугался и не смог повторить трюк Су-30СМ: Провал ВВС США сняли на в...
России повезло, что Макрон "слил" разговор с Путиным о Навальном: Поли...
Парализованного выпускника Академии ФСБ похитили, чтобы отдать Украине. Тот спас...
Источник "от Зеленского" слил условие по "Минску": Обменять ...
Главная / Политика

Киев заявил, что полностью контролирует русских военных в Крыму. Разоблачение последовало быстро

30 сентября 2020, 21:45  •  242 • Политика
Украина начнёт пристальнее следить за российскими военными в Крыму. В ВСУ заявили, что "улучшили систему наблюдения", и теперь на полуострове нет "слепых зон". Военный эксперт Алексей Леонков выступил с разоблачением.
Вооружённые силы Украины "улучшили систему наблюдения" за Вооружёнными силами Российской Федерации в Крыму, заявил командующий ВСУ Сергей Наев, добавив, что на полуострове не осталось "слепых зон". Его слова прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков.
Он пояснил, что под "системой наблюдения" подразумеваются обычные видеокамеры, которыми Киев утыкал границу с Крымом в надежде засечь перебежчиков. Поэтому эксперт называет слова командующего ВСУ не более чем громким популистским и пропагандистским заявлением.
"Это визуальная разведка, у неё есть ограничения по дальности, которое зависит от камер, высоты, на которой они находятся. То есть видят они достаточно недалеко, не дальше видимого горизонта, а различать объекты могут на удалении 2-3 километров", - сказал Алексей Леонков в интервью Царьграду.
Если говорить о реальной разведке, то ею занимаются беспилотники и самолёты-разведчики НАТО, которые безуспешно пытаются вскрыть оборону Крыма, отметил эксперт. Как минимум частью добытой информации НАТО делится с Украиной. Это видно на примере Донбасса, когда на следующие сутки после пролёта американского беспилотника ВСУ начинают обстрелы позиций ополченцев и домов мирных жителей, добавил Леонков.
Что до украинской системы камер, то эксперт сравнивает её с газовым пистолетом или травматическим оружием. Может представлять опасность на близком расстоянии, но на дальних дистанциях абсолютно бесполезно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



242
Источник
Похожие новости
30 сентября 2020, 02:30
Пашинян - человек Сороса, а Алиев - Ротшильда? "Сорок Сороков" вскрыло закулисье Баку
30 сентября 2020, 07:05
Армянский депутат назвал единственное, что сдерживает Турцию в Нагорном Карабахе
30 сентября 2020, 16:15
Русские прорвали оцепление США, американцы выслали подкрепление: анклав в Сирии разбит?
30 сентября 2020, 02:30
"Образец современной войны": Конфликт в Нагорном Карабахе вышел на новый уровень - эксперт
30 сентября 2020, 00:40
Жириновский назвал три способа решения карабахского конфликта: Два - через Россию, один - "царский"
30 сентября 2020, 16:15
"Сами и расхлёбывайте!": Кедми назвал две главные цели России в Карабахе
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 сентября 2020, 01:35
«Реальный геноцид»: с 1 ноября на Украине дорожает на 45% газ, на 86% электроэнергия ...
30 сентября 2020, 02:30
Пашинян - человек Сороса, а Алиев - Ротшильда? "Сорок Сороков" вскрыло заку...
30 сентября 2020, 05:15
ВВС США решились на "атаку" "российской занозы во фланге НАТО"
30 сентября 2020, 07:05
Армянский депутат назвал единственное, что сдерживает Турцию в Нагорном Карабахе
30 сентября 2020, 16:15
Русские прорвали оцепление США, американцы выслали подкрепление: анклав в Сирии разби...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 сентября 2020, 09:35
Названа причина крушения военного самолёта под Харьковом
25 сентября 2020, 05:10
Политолог указал на следующего президента России
27 сентября 2020, 01:10
Захарова назвала новую угрозу для России: "А теперь самый главный вопрос"
28 сентября 2020, 07:25
России повезло, что Макрон "слил" разговор с Путиным о Навальном: Политолог объяснил, кто выиграет
24 сентября 2020, 04:25
"Британия с оркестром и салютом кричала "Мы, мы, мы!": У Навального "раскрыли" отравителя Скрипаля
26 сентября 2020, 00:25
Геостратег высказался о сигнале Путина чиновникам: "Не вынуждайте меня..."
26 сентября 2020, 04:05
"План провалился": Западные лидеры пытаются спустить дело Навального на тормозах - Лурье
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.