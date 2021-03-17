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Киев затягивает Токио в "Крымскую платформу"

17 марта 2021, 17:40  •  28 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Власти Незалежной напомнили Японии о "проблемах" с территориями и границами
Киевский режим продолжает собирать по миру участников "Крымской платформы", которая, на что надеются постмайданные деятели, поможет им "вернуть" российский полуостров. Так сегодня глава Минобороны Украины Андрей Таран позвал официальный Токио присоединиться к украинским "деоккупантам".
Напомним, 17 марта должны были состояться первые в истории двух государств двусторонние переговоры руководителей оборонных ведомств в столице Японии. Однако очная встречасорвалась из-за заболевшего коронавирусом гендиректора госконцерна "Укроборонпром" Юрия Гусева.
В итоге главного украинского "оборонщика" посадили на карантин в посольстве Незалежной в Токио, а диалог пана Тарана с японским министром Нобуо Киси состоялся в режиме онлайн.
"Для обоих государств является насущным вопрос территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ, мы предлагаем активизировать взаимодействие для обеспечения национальных интересов и безопасности двух государств", – цитирует заявление своего шефа украинского ведомство.
Также отмечается, что пан Таран пригласил Японию присоединиться к "Крымской платформе", первый саммит которой запланировано провести 22 августа текущего года в Киеве. Аккурат накануне Дня независимости Украины.
Ранее в понедельник, 15 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила международных партнеров, что Москва будет считать актом агрессии против России любые попытки киевского режима посягнуть на Крым. В том числе, это относится и к участникам "Крымской платформы".

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