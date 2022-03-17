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Киев затягивает переговоры с Москвой, чтобы выиграть время, а затем перейти в наступление, проведя мобилизацию

17 марта 2022, 23:00  •  104 • Украина
Вот и прояснился «хитрый план» мастеров «пропетлять» Андрея Ермака и Михаила Подоляка. Заявления о готовности к дальнейшему обсуждению в рамках идущего переговорного процесса – всего лишь удобный фон для военных приготовлений Киева.
Сюжет: Украинский кризис
Российское руководство следует убедить, что переговорный процесс продолжается, а тем временем Зеленский выиграет две-три недели, чтобы провести мобилизацию призывников и получить оружие от США и Европы. А дальше – переход в контрнаступление и «перемога».
То есть все заявления Подоляка о якобы готовящейся встрече президентов России и Украины «в течение ближайших недель», публикации иностранной прессы о якобы «проработанных» 15 пунктах договорённостей и готовности обсуждать предложения Кремля – чистый блеф. Сегодня вечером Украина начинает мобилизацию – причём призыву подлежат не только мужчины, но и женщины. Минобороны планирует призвать порядка 100000 новобранцев – Зеленскому срочно нужно пушечное мясо. Тем временем, США начинают отгрузку обещанных систем ПВО. Повезут их не только через Польшу, но и через Румынию. «Румынский коридор» через Буковину, в Черновцы и дальше, почему-то считается самым безопасным. Поскольку попытка призыва на западной Украине у Минобороны сорвалась, забривать новобранцев станут, в первую очередь, в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях. Первых мобилизованных (60000 штыков) отправят на харьковский фронт и под Одессу, вторую волну (до 40000 новобранцев) – в Днепропетровск.
Примечательно, что в последнюю неделю украинские военкоматы пытались наладить призыв добровольцев – им обещали немалые деньги, а также бесплатные квартиры (правда, после «победы»). Желающих не нашлось, по всей Украине Зеленскому удалось забрить порядка 1000 человек, и, что характерно – ни одного из западных областей.
Переговоры с лидерами националистических группировок, чтобы те отрядили на восточные фронты свои отряды, также не принесли результаты, добровольцев не смогли отрядить даже отпетые неонацисты из запрещённой в России экстремистской ОУН-УПА*. В общем, имеет ли смысл нам вести переговоры с мастерами «пропетлять», когда стали известны все их «хитрые планы»?
*
Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА). Признана экстремистской решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014.

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