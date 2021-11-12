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Киев заставил бежавших из Крыма офицеров бомжевать
12 ноября 2021, 10:25 • 45 • Политика
Похоже, что украинские власти, пришедшие к управлению в стране после государственного переворота, по-своему наказали бежавших из русского Крыма офицеров. Забвением и полным и безразличием. Депутат Рады Елена Хоменко рассказала о том, как отказавшиеся от России украинские военные восьмой год бомжуют на Украине.
По словам депутата, украинские, в том числе высокопоставленные, военные, которые ранее служили в Крыму, но после воссоединения полуострова с Россией покинули его, вынуждены теперь ютиться в отелях Минобороны Украины уже восьмой год.
"Офицеры, среди которых даже адмиралы, сейчас вынуждены проживать в номерах отелей Минобороны", - заявила она.
Власти забыли о них, поэтому многие из этих беглецов, выходя на пенсию, и вовсе рискуют остаться без крыши над головой.
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