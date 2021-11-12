Похоже, что украинские власти, пришедшие к управлению в стране после государственного переворота, по-своему наказали бежавших из русского Крыма офицеров. Забвением и полным и безразличием. Депутат Рады Елена Хоменко рассказала о том, как отказавшиеся от России украинские военные восьмой год бомжуют на Украине.

По словам депутата, украинские, в том числе высокопоставленные, военные, которые ранее служили в Крыму, но после воссоединения полуострова с Россией покинули его, вынуждены теперь ютиться в отелях Минобороны Украины уже восьмой год.

"Офицеры, среди которых даже адмиралы, сейчас вынуждены проживать в номерах отелей Минобороны", - заявила она.

Власти забыли о них, поэтому многие из этих беглецов, выходя на пенсию, и вовсе рискуют остаться без крыши над головой.