Киев засекретил документ о следовании украинских судов Керченским проливом

Военно-морские силы Украины отказались публиковать документы о пути следования украинских кораблей через Керченский пролив 25 ноября. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на ответ Минобороны.

«Запрашиваемая информация относится к информации, которая содержит государственную тайну в сфере обороны страны», — говорится в документе, подписанном командующим ВМСУ Игорем Воронченко.

Ранее Киев направил подозрения восьми офицерам и генералам Вооружённых сил России в связи с инцидентом в Керченском проливе.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.

В СБУ подтвердили, что на борту кораблей находились сотрудники ведомства.