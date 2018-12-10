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Киев засекретил документ о следовании украинских судов Керченским проливом
10 декабря 2018, 14:54 • 154 • Украина
Военно-морские силы Украины отказались публиковать документы о пути следования украинских кораблей через Керченский пролив 25 ноября. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на ответ Минобороны.
©ФСБ РФ
«Запрашиваемая информация относится к информации, которая содержит государственную тайну в сфере обороны страны», — говорится в документе, подписанном командующим ВМСУ Игорем Воронченко.
Ранее Киев направил подозрения восьми офицерам и генералам Вооружённых сил России в связи с инцидентом в Керченском проливе.
25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.
В СБУ подтвердили, что на борту кораблей находились сотрудники ведомства.
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