Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
″Пришел к мысли, что он - Наполеон Бонапарт″: Макрону напомнили об участи реформ...
Прокуратура проверяет многомиллиардные поставки сосисок в Росгвардию
В МВД объяснили "запрещенное" появление министра Колокольцева на съезд...
Полпред Трутнев опроверг передачу "минимум двух их четырех островов" К...
Главная / Украина

Киев засекретил документ о следовании украинских судов Керченским проливом

10 декабря 2018, 14:54  •  154 • Украина
Военно-морские силы Украины отказались публиковать документы о пути следования украинских кораблей через Керченский пролив 25 ноября. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на ответ Минобороны.
 
©ФСБ РФ
 

«Запрашиваемая информация относится к информации, которая содержит государственную тайну в сфере обороны страны», — говорится в документе, подписанном командующим ВМСУ Игорем Воронченко.

Ранее Киев направил подозрения восьми офицерам и генералам Вооружённых сил России в связи с инцидентом в Керченском проливе. 

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны. 

В СБУ подтвердили, что на борту кораблей находились сотрудники ведомства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

154
Источник
Похожие новости
10 декабря 2018, 14:54
Украина «объявила подозрение» российским генералам из-за инцидента в Чёрном море
09 декабря 2018, 22:39
«Расширяют границы абсурда»: как в РФ отреагировали на обвинения со стороны СБУ в организации протестов «жёлтых жилетов»
09 декабря 2018, 19:24
Порошенко попросил главу УПЦ МП помочь в освобождении украинских моряков

09 декабря 2018, 19:24
Украинец попытался провезти в Россию почти 1 млн рублей в ботинках
09 декабря 2018, 16:09
Посольство США призвало антикоррупционные органы Украины к сотрудничеству
10 декабря 2018, 14:54
Киев засекретил документ о следовании украинских судов Керченским проливом
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
04 декабря 2018, 16:09
Почему Кремль молча проглотил израильскую атаку на Сирию
07 декабря 2018, 18:54
Запугать не удастся: Newsweek перевел для военных США предупреждение русского патриотического эксперта
04 декабря 2018, 16:09
«Секреты Керченского пролива»: Украинские журналисты заявили, что Киев необоснованно обвинил Россию
05 декабря 2018, 18:09
«Теперь смейтесь над своими "героями"»: Чичерина показала истинное лицо ВСУ - фото
04 декабря 2018, 06:24
«Вылетаем в Россию»: Мадуро отправился в «братскую страну» к Путину
04 декабря 2018, 04:56
Очередное падение рядом с Порошенко
05 декабря 2018, 01:54
Источник назвал причину резкого ухода Грызлова с заседания ОБСЕ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.