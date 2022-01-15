Киев запутался в обвинениях против РФ – война уже идет или нет?

Ситуация действительно довольно занятна. Украинцы уверенно заявляют, что войну на Донбассе нельзя считать гражданской. Это война между Украиной и Россией. Причем никого из них не волнуют реальные факты. Например, тот, что украинские силовики ежедневно обстреливают своих же. Также никого не волнует и мнение местных жителей, которые просто хотят жить спокойно, без геополитических интрижек, устраиваемых Киевом. Неудивительно, что они решили создать собственную республику.В то же время киевские власти говорят о возможном вторжении российских войск, жалуясь американским кураторам на свою судьбу. В США регулярно угрожают нам многочисленными санкциями, если вдруг это когда-нибудь произойдет. Получается, в Киеве путаются во временах?