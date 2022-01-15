|
Киев запутался в обвинениях против РФ – война уже идет или нет?
15 января 2022, 15:45 • 289 • Украина
Украинский политолог Владимир Грановский прокомментировал регулярные сообщения Киева о предстоящем «российском вторжении». Он удивился, почему украинские власти предостерегают о возможной войне с РФ, если до этого говорили, что она уже идет. Правда на Донбассе.
Ситуация действительно довольно занятна. Украинцы уверенно заявляют, что войну на Донбассе нельзя считать гражданской. Это война между Украиной и Россией. Причем никого из них не волнуют реальные факты. Например, тот, что украинские силовики ежедневно обстреливают своих же. Также никого не волнует и мнение местных жителей, которые просто хотят жить спокойно, без геополитических интрижек, устраиваемых Киевом. Неудивительно, что они решили создать собственную республику.
«И когда кто-то говорит, что нельзя говорить, что это гражданская война, нужно говорить, что это война между Россией и Украиной – а где происходит эта война между Украиной и Россией? На территории Украины эта война. То есть, значит, Россия уже вторглась на территорию Украины?» - спросил Грановский.
В то же время киевские власти говорят о возможном вторжении российских войск, жалуясь американским кураторам на свою судьбу. В США регулярно угрожают нам многочисленными санкциями, если вдруг это когда-нибудь произойдет. Получается, в Киеве путаются во временах?
«Вы не можете отличить прошедшее время от будущего времени, от настоящего? Так вторглась или вторгнется?» - резюмировал политолог.
Подпишитесь на нас
289
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 января 2022, 03:25
|
08 января 2022, 18:05
|
10 января 2022, 15:35
|
13 января 2022, 15:55
|
09 января 2022, 03:25
|
09 января 2022, 16:50
|
11 января 2022, 06:45