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Киев запретил куму Путина вылетать в Москву

21 января 2021, 17:50  •  257 • Политика
Виктор Медведчук. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Власти Украины сопротивляются возвращению своих граждан из Донбасса
Киевский режим решил не выпускать самолеты с лидером партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком в Россию. Об этом сегодня сообщил его однопартиец, депутат Верховной рады Илья Кива.
"Госавиаслужба получила команду "перекрыть" небо для самолетов, которые использует Медведчук для перелетов в Россию", – написал парламентарий в своем телеграм-канале.
Судя по всему, украинским властям, доставляет дискомфорт активное участие оппозиционера и по совместительству кума президента РФ Владимира Путина в переговорном процессе с республиками Донбасса в обход официального Киева в передаче пленных граждан Украины на родину.
Так 16 января полпреды ДНР и ЛНР в контактной группе уведомили, что Донецк и Луганск при посредничестве Медведчука передадут соборной в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц. По данным "Извести", в Незалежную должны были отправиться женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями граждане. Отмечалось, что они не участвовали в боевых действиях.
Накануне уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что ДНР и ЛНР в "сегодня вечером или завтра с утра" Киеву передадут девять граждан, которые удерживаются в Донбассе, передает РИА "Новости".
Однако вчера же МИД Украины выпустил заявление, в котором работу Медведчука с коллегами и представителями мятежного Донбасса названа ни больше ни меньше "ударом по нормандскому формату и Трехсторонней контактной группе". В ведомстве считают, что такими шагами Россия якобы обесценивает участие ОБСЕ в вопросе освобождения удерживаемых лиц.
Украинский блогер Алексей Куракин подобную реакцию министерства обозвал "настоящей истерикой".
"Если даже не брать моральную сторону вопроса, потому что только моральные уроды могут выступать против освобождения людей, то налицо, как говорил товарищ Бендер, "голопотяпство со взломом"", – написал Куракин в своем "Фейсбук".
По его мнению, за подобный непрофессионализм главу МИД страны Дмитрия Кулебу нужно гнать из ведомства "поганой метлой".
Сегодня Медведчук обратился к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой оказать содействие в освобождении украинских граждан.

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