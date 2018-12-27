Киев запретил крахмал и глюкозу из России

На Украине расширили список запрещённых к ввозу российских товаров. Глюкоза и крахмал из России в Незалежной теперь под запретом.

Власти Украины расширили список запрещённых в стране товаров из России. Под запретом оказались российские крахмал и глюкоза, а также ряд других товаров. Подробности сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

Киев создал список запрещённых товаров из России ещё в 2016 году. В него попали молочная продукция, чай, пиво и алкоголь, косметику, средства личной гигиены, удобрения, а также железнодорожное оборудование. Теперь к списку добавились крахмал кукурузный, глюкоза и сироп глюкозы, сироп из глюкозы, мальтодекстрина и сироп из мальтодекстрина.

Ранее правительство России расширило собственный контрсанкционный список по Украине. Экономические санкции и ограничения были наложены на более чем 200 физических и юридических лиц. Это не считая уже находившихся в списке 400 с лишним украинских лиц и организаций.