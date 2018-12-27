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Киев запретил крахмал и глюкозу из России

27 декабря 2018, 16:54  •  65 • Политика
На Украине расширили список запрещённых к ввозу российских товаров. Глюкоза и крахмал из России в Незалежной теперь под запретом.
Власти Украины расширили список запрещённых в стране товаров из России. Под запретом оказались российские крахмал и глюкоза, а также ряд других товаров. Подробности сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.
Киев создал список запрещённых товаров из России ещё в 2016 году. В него попали молочная продукция, чай, пиво и алкоголь, косметику, средства личной гигиены, удобрения, а также железнодорожное оборудование. Теперь к списку добавились крахмал кукурузный, глюкоза и сироп глюкозы, сироп из глюкозы, мальтодекстрина и сироп из мальтодекстрина.
Ранее правительство России расширило собственный контрсанкционный список по Украине. Экономические санкции и ограничения были наложены на более чем 200 физических и юридических лиц. Это не считая уже находившихся в списке 400 с лишним украинских лиц и организаций.

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