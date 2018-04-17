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Киев заподозрил всех судей Конституционного суда РФ в нарушении целостности Украины

17 апреля 2018, 13:09  •  12 • Украина

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Украина подозревает судей Конституционного суда РФ в нарушении целостности государства после воссоединения Крыма с Россией, сообщил на совместном заседании комитетов Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности замгенпрокурора РФ Саак Карапетян.

"Буквально вчера пришел запрос (от Украины об оказании правовой помощи - прим. ТАСС) в отношении судей Конституционного суда РФ, всех судей, где их подозревают в покушении на нарушение целостности государства (по Крыму)", - сказал Карапетян.

Он напомнил, что ранее от Украины поступали запросы об оказании помощи в отношении лиц из ближайшего окружения экс-президента Виктора Януковича, высших должностных лиц Минобороны РФ. "У нас международно-правовое сотрудничество с Украиной продолжается, но, конечно, объем работы снизился", - отметил Карапетян. "И каждый вопрос - выдачи, оказания правовой помощи - мы рассматриваем отдельно", - добавил замгенпрокурора.

 

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