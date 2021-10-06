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Киев заплатит очень высокую цену за отказ от сделки с Кремлём
06 октября 2021, 15:10 • 63 • Украина
Украинские политики продолжают придерживаться недальновидной политики в энергетической сфере. Соседи не хотят признавать выгоду отношений с Россией. Народу вешают на уши лапшу. При этом предстоящая зима обещает быть холодной.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не собирается возвращаться к прямым контрактам на закупку «голубого топлива» у Москвы. Он заявил, что накопленных 18,5 млрд кубометров газа якобы хватит на этот отопительный сезон.
«Сейчас мы довольно уверенно себя чувствуем с точки зрения прохождения отопительного сезона с газом. В принципе, Украина по состоянию на конец позапрошлой недели на 90% готова к отопительному сезону», — сказал он.
Шмыгаль также подчеркнул, что Киев не рассматривает прямой диалог с Москвой даже при условиях дефицита газа и очень холодной зимы. Он выразил уверенность, что ситуация на газовом рынке вскоре разрешится.
«Я считаю, что это один из элементов гибридной войны, теперь уже против Европы и против Украины со стороны РФ. Это манипуляция ценами на газ», — продолжил украинский политик.
Однако нежелание Киева выстраивать выгодные отношения с Москвой серьезно ударит по финансовому благополучию Украины. Цены на газ в Европе продолжают расти. Цена фьючерсов на газ в ЕС обновила рекорд, достигнув 1427 долларов за тысячу кубов. Киев заплатит высокую цену за русофобию и нежелание покупать сырье напрямую у России.
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