Украинские политики продолжают придерживаться недальновидной политики в энергетической сфере. Соседи не хотят признавать выгоду отношений с Россией. Народу вешают на уши лапшу. При этом предстоящая зима обещает быть холодной.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не собирается возвращаться к прямым контрактам на закупку «голубого топлива» у Москвы. Он заявил, что накопленных 18,5 млрд кубометров газа якобы хватит на этот отопительный сезон.«Сейчас мы довольно уверенно себя чувствуем с точки зрения прохождения отопительного сезона с газом. В принципе, Украина по состоянию на конец позапрошлой недели на 90% готова к отопительному сезону», — сказал он.Шмыгаль также подчеркнул, что Киев не рассматривает прямой диалог с Москвой даже при условиях дефицита газа и очень холодной зимы. Он выразил уверенность, что ситуация на газовом рынке вскоре разрешится.«Я считаю, что это один из элементов гибридной войны, теперь уже против Европы и против Украины со стороны РФ. Это манипуляция ценами на газ», — продолжил украинский политик.Однако нежелание Киева выстраивать выгодные отношения с Москвой серьезно ударит по финансовому благополучию Украины. Цены на газ в Европе продолжают расти. Цена фьючерсов на газ в ЕС обновила рекорд, достигнув 1427 долларов за тысячу кубов. Киев заплатит высокую цену за русофобию и нежелание покупать сырье напрямую у России.