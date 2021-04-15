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Киев заочно арестовал еще 12 российских самолетов из-за полетов в Крым

15 апреля 2021, 15:35  •  22 • Политика
Фото: MOD Russia/ Twitter.com/ www.globallookpress.com
Авиакомпании обвиняются в нарушении норм международного права
Украина продолжает борьбу с российскими самолетами, которые осуществляют перевозку пассажиров в Крым. В этот раз Киев наложил заочный арест на еще 12 воздушных судов РФ.
Самолеты были арестованы за перевозку пассажиров на территорию Крымского полуострова. Решение было вынесено прокуратурой Автономной республики Крым и Севастополя, которая входит в состав Генпрокуратуры Незалежной.
Российские авиакомпании обвинили в том, что они незаконно осуществляли перевоз пассажиров через государственную границу Украины, нарушая тем самым нормы международного права и украинское законодательство.
Также воздушные суда обвинили в совершении действий, которые подрывают суверенитет Незалежной, подчеркнув, что за это предусмотрена уголовная ответственность не только авиаперевозчиков, но и операторов и капитанов самолетов. Об этом заявила прокуратура Автономной республики Крым и Севастополя на своей странице в Фейсбук.
К слову, до этого арест был наложен на 199 самолетов, которые перевозили пассажиров как на, так и с территории полуострова.
Теперь "прокуратура" хочет добиться внесения самолетов-нарушителей в базу международного розыска. Еще в январе 2021 года с этой целью украинская прокуратура по вопросам Крыма обратилась за помощью в Интерпол.
Сейчас Киев намерен попросить иностранные государства о международной правовой помощи в аресте бортов.

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