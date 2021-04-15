Киев заочно арестовал еще 12 российских самолетов из-за полетов в Крым

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Авиакомпании обвиняются в нарушении норм международного права

Украина продолжает борьбу с российскими самолетами, которые осуществляют перевозку пассажиров в Крым. В этот раз Киев наложил заочный арест на еще 12 воздушных судов РФ.

Самолеты были арестованы за перевозку пассажиров на территорию Крымского полуострова. Решение было вынесено прокуратурой Автономной республики Крым и Севастополя, которая входит в состав Генпрокуратуры Незалежной.

Российские авиакомпании обвинили в том, что они незаконно осуществляли перевоз пассажиров через государственную границу Украины, нарушая тем самым нормы международного права и украинское законодательство.

Также воздушные суда обвинили в совершении действий, которые подрывают суверенитет Незалежной, подчеркнув, что за это предусмотрена уголовная ответственность не только авиаперевозчиков, но и операторов и капитанов самолетов. Об этом заявила прокуратура Автономной республики Крым и Севастополя на своей странице в Фейсбук.

К слову, до этого арест был наложен на 199 самолетов, которые перевозили пассажиров как на, так и с территории полуострова.

Теперь "прокуратура" хочет добиться внесения самолетов-нарушителей в базу международного розыска. Еще в январе 2021 года с этой целью украинская прокуратура по вопросам Крыма обратилась за помощью в Интерпол.

Сейчас Киев намерен попросить иностранные государства о международной правовой помощи в аресте бортов.