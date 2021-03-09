Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Аваков рассказал о несогласии с Зеленским и сделал заявление о своей отставке
После отказа Киева в экстрадиции убийцы–«правосека» власти США решили взяться за...
Жёсткая критика США в ООН привела к неожиданной реакции Запада - Sina
У Байдена заподозрили слабоумие после случившегося на выступлении - видео
Главная / Политика

Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебежчик

09 марта 2021, 00:40  •  227 • Политика
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Однако предполагаемый главный плацдарм ВСУ, а также координаты некоторой техники украинской армии сдал перебежчик.
Появляются всё новые свидетельства, указывающие на планы Киева по провоцированию новой эскалации конфликта в Донбассе.
Так, военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале "Военкор Котенок" разместил видео, запечатлевшее состав с танками ВСУ, который движется в направлении линии соприкосновения с силами ЛНР и ДНР.
Едут, едут эшелоны по донбасской стороне, - написал журналист.
О намерении властей Украины запустить новое наступление также рассказал перебежчик из ВСУ. Об этом YouTube-каналу "Аналитическая служба Донбасса" сообщил представитель ВС Донецкой Народной Республики.
Сейчас, соответственно, украинские военнослужащие активизировали переброску сил и средств к фронту с целью совершения прорыва.
Перебежчик, однако, сдал координаты некоторой техники ВСУ. Также он поделился предположением, что атака наиболее активно будет вестись со стороны Докучаевска.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



227
Источник
Похожие новости
08 марта 2021, 19:10
Украину призвали к разрыву с "агрессором". Предложен антироссийский план
08 марта 2021, 21:00
Баранец нашёл способ без боя "остудить" генералов НАТО, мечтающих о Крыме
08 марта 2021, 22:50
За русский язык вступились… в ЕС: Украинскому министру устроили исторический ликбез
08 марта 2021, 21:00
МОК вынес решение по сыну Лукашенко
08 марта 2021, 21:00
Развала страны могло не быть: Кравчук раскрыл детали личной беседы Ельцина и Горбачёва
09 марта 2021, 00:40
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебежчик
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 марта 2021, 22:50
За русский язык вступились… в ЕС: Украинскому министру устроили исторический ликбез
08 марта 2021, 22:50
Закрытие оппозиционных телеканалов на Украине – кто на самом деле пострадает от этого...
08 марта 2021, 23:40
«Это продолжалось многие месяцы, а может, даже годы»: премьер Сербии назвала прослушк...
09 марта 2021, 00:40
Жительницы Крыма подверглись травле на встрече ОБСЕ. Конфликт спровоцировал представи...
09 марта 2021, 00:40
"Это не скандал": Захарова разоблачила сговор после откровений Гарри и Мега...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 марта 2021, 00:15
Медведев проговорился - Чубайсу пришлось оправдываться: эхо главной фальсификации
03 марта 2021, 03:30
Аваков озвучил "план Б" по Крыму и Донбассу: Гордон ехидно ухмыльнулся
05 марта 2021, 09:35
Академию президента России захватил Запад
05 марта 2021, 00:25
Шаг до войны в Донбассе – Украина нарывается всерьёз
07 марта 2021, 18:25
Донбасс услышал сигнал России и ощетинился: Украина пошла войной
08 марта 2021, 08:10
Отморозки из «Торнадо» жаждут мести
06 марта 2021, 00:15
Галичане плачутся: «Теперь русню не прихлопнуть»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.