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Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебежчик
09 марта 2021, 00:40 • 227 • Политика
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Однако предполагаемый главный плацдарм ВСУ, а также координаты некоторой техники украинской армии сдал перебежчик.
Появляются всё новые свидетельства, указывающие на планы Киева по провоцированию новой эскалации конфликта в Донбассе.
Так, военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале "Военкор Котенок" разместил видео, запечатлевшее состав с танками ВСУ, который движется в направлении линии соприкосновения с силами ЛНР и ДНР.
О намерении властей Украины запустить новое наступление также рассказал перебежчик из ВСУ. Об этом YouTube-каналу "Аналитическая служба Донбасса" сообщил представитель ВС Донецкой Народной Республики.
Сейчас, соответственно, украинские военнослужащие активизировали переброску сил и средств к фронту с целью совершения прорыва.
Перебежчик, однако, сдал координаты некоторой техники ВСУ. Также он поделился предположением, что атака наиболее активно будет вестись со стороны Докучаевска.
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