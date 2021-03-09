Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебежчик

Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Однако предполагаемый главный плацдарм ВСУ, а также координаты некоторой техники украинской армии сдал перебежчик.

Появляются всё новые свидетельства, указывающие на планы Киева по провоцированию новой эскалации конфликта в Донбассе.

Так, военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале "Военкор Котенок" разместил видео, запечатлевшее состав с танками ВСУ, который движется в направлении линии соприкосновения с силами ЛНР и ДНР.

Едут, едут эшелоны по донбасской стороне, - написал журналист.

О намерении властей Украины запустить новое наступление также рассказал перебежчик из ВСУ. Об этом YouTube-каналу "Аналитическая служба Донбасса" сообщил представитель ВС Донецкой Народной Республики.

Сейчас, соответственно, украинские военнослужащие активизировали переброску сил и средств к фронту с целью совершения прорыва.

Перебежчик, однако, сдал координаты некоторой техники ВСУ. Также он поделился предположением, что атака наиболее активно будет вестись со стороны Докучаевска.