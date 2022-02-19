Киев замучил Германию требованиями. Так, украинский посол в ФРГ Андрей Мельник выступил с несколькими просьбами, в том числе просил наладить поставки вооружений в ВСУ и поспособствовать членству Незалежной в НАТО. Интриги против Владимира Путина стали последней каплей для Берлина. Немецкий депутат не сдержался.

Депутат немецкого бундестага Рольф Мютцених, возглавляющий Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), нелестно высказался о после Украины в ФРГ Андрее Мельнике.

Ранее дипломат выступал с требованиями к канцлеру поставить ультиматум России, чтобы добиться переброски подразделений русской армии от украинских рубежей.

Также Мельник не раз просил Берлин запустить снабжение ВСУ вооружением и поспособствовать членству Киева в НАТО.

Немецкий парламентарий в комментарии для медиагруппы Funke нашёл выступления посла Незалежной вредными в условиях поиска властями Германии способов дипломатического урегулирования украинского кризиса.

Отдельно Мютцених высказался о навязываемом Берлину ультиматуме президенту России Владимиру Путину. По его мнению, предложив подобное, Мельник "перешёл границы".