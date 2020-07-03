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Киев заметил руку Кремля в предвыборной кампании на территории Белоруссии

03 июля 2020, 19:00  •  20 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Незалежной обнаружили кандидата в президенты соседней страны, на которого делает ставку Москва
Экс-банкир Виктор Бабарико, которого в СМИ называют главным соперником действующего лидера Белоруссии Александра Лукашенко на президентских выборах, может пользоваться поддержкой России. Об этом говорится в статье украинского издания "Страна".
В Незалежной пытаются разобраться, на кого же сделала ставку Москва. При этом отмечается, что в экспертном сообществе в бывшем главе Белгазпромбанка, принадлежащего "Газпрому", совсем не видят пророссийского кандидата.
Издание ссылается на мнение московского политолога Сергея Маркова, который напомнил, что Бабарико поддержала белорусская писательница Светлана Алексиевич – "один из самых агрессивных русофобов". Также, сейчас ему оказывают поддержку местные националисты.
Неназванный источник издания полагает, что Бабарико, как и еще ряд кандидатов, например, блогер Сергей Тихановский или дипломат Валерий Цепкало, всего лишь технические кандидаты от бацьки. Все они ранее не проявляли никаких политических амбиций.
"Распространено мнение, что их выдвижение было согласовано с окружением Лукашенко и с органами безопасности", – сказал собеседник издания.
Он высказал предположение, что России не нужно свержения Александра Григорьевича, а сам его главный соперник ведет себя вполне лояльно. Так, Бабарико уходит от прямого ответа на вопрос, чей Крым, не выступает против рубля в качестве единой валюты Союзного государства. По словам источника, экс-банкир не может составить серьезную конкуренцию Лукашенко.
"Расчет России, судя по всему, в другом. Что Бацька, напуганный слухами о том, что Россия и Запад вместе готовят его свержение, начнет психовать, всех сажать, а потом, после выборов, разгонять акции протеста", – полагает он.
Тогда против Минска будут ведены еще западные санкции, и Лукашенко вынужден будет снова развернуться в сторону Москвы и согласиться на все условия РФ по интеграции.
Напомним, накануне стало известно, что Бабарико обвиняют по трем статьям УК Белоруссии: отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и дача взятки.

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