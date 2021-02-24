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Киев закрывает границу для автомобилей Приднестровья

24 февраля 2021, 03:15  •  51 • Украина
Украина по просьбе Молдовы пообещала заблокировать проезд приднестровских авто
После встречи и.о. премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокоя с украинским послом в Кишинёве Марком Шевченко, в Киеве заявили, что с 1 сентября текущего года автомобили, зарегистрированные в Приднестровской Молдавской Республике, не смогут въезжать на территорию Украины. Через границу будут пропускать только автомобили с нейтральными номерами и с наклейками MD.
В Министерстве иностранных дел и евроинтеграции Молдовы (МИДЕИ) объявили, что данное решение готовилось давно и стало результатом тех договорённостей, которых достигли президенты двух стран во время визита Майи Санду в Киев в январе текущего года.
«Посол Украины официально проинформировал молдавскую сторону о решении правительства Украины поддержать позицию молдавской стороны о допуске с 1 сентября 2021 года к участию в международном дорожном движении исключительно тех транспортных средств из Приднестровского региона Республики Молдавия, которые будут иметь регистрационные номерные знаки согласованного образца и стикер MD, вместе с другими транспортными средствами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Молдавии»,
– сообщает пресс-служба посольства Украины в Кишинёве.
Майя Санду никогда не скрывала, что будет требовать более жёсткого подхода ко всему, что касается Приднестровья и не раз отмечала, что рассчитывает в этом на содействие украинской стороны.
В Тирасполе выступают категорически против подобных правил, считая это дискриминацией граждан ПМР.
В Министерстве иностранных дел Приднестровья отметили, что ознакомились с планами Украины заблокировать въезд автомобилей с приднестровскими номерами и напомнили, что подобные решения озвучивались и ранее, однако украинская сторона всегда «демонстрировала объективное понимание ситуации» и руководствовалась «взвешенными подходами».
Введённый в 2018 году механизм регистрации нейтральных номеров для автомобилей носит ограниченный характер и не все граждане Приднестровья могут им воспользоваться. К тому же нейтральные номера не выдаются на грузовой и пассажирский транспорт. За прошедшие годы смогли получить нейтральные номера всего 4% от общего количества автомобилей, зарегистрированных в ПМР. Одним из вариантов, который предлагали в Тирасполе, был проект выдачи нейтральных водительских удостоверений, однако в Кишинёве пока игнорируют это предложение.
«Исходим из универсального понимания необходимости решения любых проблем исключительно за столом переговоров. В условиях отсутствия дееспособной альтернативы, позволяющей любому гражданину Приднестровья участвовать в международном дорожном движении, применение подобных ограничительных мер противоречит принципам переговорного процесса и чревато нарушениями прав и свобод приднестровцев, включая порядка ста тысяч граждан Украины»,
– говорится в сообщении МИД Приднестровья.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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