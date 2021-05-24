Киев закрыл небо для белорусов, но... Украина забыла о собственном проколе

Киев закрыл небо для белорусов, но при этом забыл упомянуть о собственном проколе. То, в чём обвиняют Белоруссию, Украина сама совершила несколько лет назад.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник поручил правительству приостановить авиасообщение с Белоруссией в связи с недавним инцидентом в Минске. А незадолго до этого украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) заявила о готовности прекратить полёты в Белоруссию, если такова будет официальная позиция Киева.

Речь идёт о вынужденной посадке самолёта Ryanair в Минске, которая произошла в воскресенье. Поводом послужило сообщение о бомбе на борту лайнера. Когда самолёт приземлился, белорусские правоохранительные органы задержали одного из пассажиров - основателя Telegram-канала NEXTA (канал признан экстремистским в Белоруссии).

Западные страны осуждают Белоруссию. В Прибалтике действия Минска уже назвали "государственным терроризмом" и "захватом самолёта". К этим возмущённым возгласам теперь присоединилась и Украина, хотя ещё несколько лет назад она сама совершила подобную операцию.

В октябре 2016 года украинский диспетчер по приказу СБУ велел самолёту белорусской авиакомпании "Белавиа" вернуться в аэропорт Киева, чтобы украинские спецслужбы смогли задержать известного антимайдановца и блогера Армена Мартиросяна. В Сети появилась запись разговора экипажа самолёта с вышкой. Диспетчер требует вернуться в аэропорт отбытия, а в случае неподчинения обещает поднять в воздух истребители. Командир воздушного судна просит назвать причину возвращения, но диспетчер говорит, что не может её сообщить. В конце концов эпипаж лайнера соглашается изменить курс.